Süper Lig adeta teknik direktör değirmeni

Süper Lig teknik direktör öğütüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da teknik direktör Şota Arveladze ile yollar ayrıldı.

Bu sezon 14 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alan İstanbul ekibi son 7 maçında sadece 1 kez kazanabilmişti.

Şota Arveladze, Trendyol Süper Lig’de 14 haftada koltuğunu kaybeden 12. teknik direktör oldu.

Kasımpaşa’nın teknik direktörlük için Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladığı bildirildi.

İŞTE BU SEZON GÖNDERİLEN 12 TEKNİK DİREKTÖR

İsmet Taşdemir – Gaziantep FK

Ole Gunnar Solskjaer – Beşiktaş

Jose Mourinho – Fenerbahçe

Çağdaş Atan – Başakşehir

Selçuk Şahin – Eyüpspor

Markus Gisdol – Kayserispor

Emre Belözoğlu – Antalyaspor

Hüseyin Eroğlu – Gençlerbirliği

Marcel Licka – Karagümrük

Recep Uçar – Konyaspor

İlhan Palut – Rizespor

Şota Arveladze – Kasımpaşa