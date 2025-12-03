FutbolSporTürkiye

Süper Lig adeta teknik direktör değirmeni

Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa Teknik Direktör Şota Arveladze ile yolların ayrılmasının ardından 14 haftada 12 teknik adam koltuğunu kaybetti

NationalTurk NL03/12/2025
7 Bir dakikadan az
Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa Teknik Direktör Şota Arveladze ile yolların ayrılmasının ardından 14 haftada 12 teknik adam koltuğunu kaybetti

Süper Lig teknik direktör öğütüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da teknik direktör Şota Arveladze ile yollar ayrıldı.

Bu sezon 14 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alan İstanbul ekibi son 7 maçında sadece 1 kez kazanabilmişti.

Şota Arveladze, Trendyol Süper Lig’de 14 haftada koltuğunu kaybeden 12. teknik direktör oldu.

Kasımpaşa’nın teknik direktörlük için Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladığı bildirildi.

 

İŞTE BU SEZON GÖNDERİLEN 12 TEKNİK DİREKTÖR

İsmet Taşdemir – Gaziantep FK

Ole Gunnar Solskjaer – Beşiktaş

Jose Mourinho – Fenerbahçe

Çağdaş Atan – Başakşehir

Selçuk Şahin – Eyüpspor

Markus Gisdol – Kayserispor

Emre Belözoğlu – Antalyaspor

Hüseyin Eroğlu – Gençlerbirliği

Marcel Licka – Karagümrük

Recep Uçar – Konyaspor

İlhan Palut – Rizespor

Şota Arveladze – Kasımpaşa

Bağlantılar
NationalTurk NL03/12/2025
7 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu