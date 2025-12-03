Süper Lig adeta teknik direktör değirmeni

Süper Lig teknik direktör öğütüyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa’da teknik direktör Şota Arveladze ile yollar ayrıldı.
Bu sezon 14 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alan İstanbul ekibi son 7 maçında sadece 1 kez kazanabilmişti.
Şota Arveladze, Trendyol Süper Lig’de 14 haftada koltuğunu kaybeden 12. teknik direktör oldu.
Kasımpaşa’nın teknik direktörlük için Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladığı bildirildi.
İŞTE BU SEZON GÖNDERİLEN 12 TEKNİK DİREKTÖR
İsmet Taşdemir – Gaziantep FK
Ole Gunnar Solskjaer – Beşiktaş
Jose Mourinho – Fenerbahçe
Çağdaş Atan – Başakşehir
Selçuk Şahin – Eyüpspor
Markus Gisdol – Kayserispor
Emre Belözoğlu – Antalyaspor
Hüseyin Eroğlu – Gençlerbirliği
Marcel Licka – Karagümrük
Recep Uçar – Konyaspor
İlhan Palut – Rizespor
Şota Arveladze – Kasımpaşa