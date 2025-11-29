Zelenski yayını sırasında bomba ihbarı: France TV binası boşaltıldı

Rusya’nın Kiev’e gece boyunca insansız hava aracı ve füze saldırıları düzenlediği saatlerde, Paris’te de dikkat çeken bir güvenlik alarmı yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin canlı bağlantı ile katıldığı program sırasında France Télévisions’un Paris’teki ana binasına bomba ihbarı yapıldı. Yayın aniden kesildi, çalışanlar hızla tahliye edildi ve bina kısa sürede güvenlik çemberine alındı.

Yayın sırasında ihbar panik yarattı

Fransız güvenlik birimleri, ihbarı yapan kişinin binayı patlatacağını söylediğini aktardı. Hızla boşaltılan yapıda detaylı bir arama gerçekleştirildi ancak herhangi bir şüpheli materyale rastlanmadı. Yayın, incelemeler tamamlanana kadar yeniden başlatılamadı.

Son haftalarda ikinci tahliye

France Télévisions’daki panik anları, Paris’te son haftalarda yaşanan ikinci bomba alarmı oldu. 15 Kasım’da BFMTV’nin merkez binası da benzer bir ihbarla boşaltılmış, kanalın yayını iki saatten uzun süre kesintiye uğramıştı.

Kiev’e saldırılar sürüyor

Paris’teki ihbarın yaşandığı saatlerde Kiev, Rusya’nın gece boyu sürdürdüğü drone ve füze saldırılarının etkisi altındaydı. Bombardımanın, Zelenski’nin en yakınındaki isimlerden Andrii Yermak’ın, dairesinde yapılan yolsuzluk soruşturması aramasının ardından istifa ettiği günün gecesine denk gelmesi dikkat çekti.