Okan Buruk: Tedavi edeceğim

Okan Buruk: Sonuç benim sorumluluğumda!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi’nde 5-1’lik Eintracht Frankfurt deplasmanındaki yenilgi sonrası basın toplantısı düzenledi. Buruk, “Bu kadar baskıcı bir takıma karşı top %60 bizdeydi ama bu oyun, bu skorla uyuşmadı. Bu sonuç benim sorumluluğumda! Teknik adamların neyi doğru, neyi yanlış yaptığını görebiliriz. İlk yarı doğrular, ikinci yarı yanlışlar vardı. Bunu tedavi edecek ve düzeltecek olan benim! Daha ilk maçı oynadı, 7 maç var! İlk 24 arasına girebiliriz, buna inanıyorum. Sadece bugün şanssız bir gün geçirdik. İyi yaptığımız şeyleri arttırarak bundan sonraki maçlara hazırlanacağız. İlk yarıdaki oyunla çok rahat kazanabilirdik ama 5-1’lik mağlubiyete götürdü oyun bizi! Üzgünüm! 35-40 dakika çok iyi gitti, bütün planlarımız işledi. İlk yarı sonunda 2 dakikada, 2 gol yedik! Bu bizim oyunumuzu düşürdü! Bunun savunmadaki isimlerle alakası yok! Farklı oyuncularla çıkıp, farklı sonuçlar alabilirsiniz. Her oyuncuyu oynatıyorum. Bundan sonraki maçlarda rakiplere göre oyuncu tercihleri olacak. Her şey iyi giderken, bir anda inanılmaz bir şey oldu bizim için! Daha iyisini yapmak zorundayız. Ligler arasında önemli farkla var. Biz oyuncuları geç tamamladık, hala gelişim aşamasındayız!İlkay ve Singo geç geldi onlar takımın gerisinde. Çok fazla maç oynamadılar. Barış Alper uzun süre takımla olmadı! Icardi sakatlıktan döndü, o da kendi hazırlama aşamasında. Rakiple kıyasladığımızda daha genç ve daha çok koşan bir takım. Koşu mesafeleriyle oyunu bozmaya çalışan bir takım olduklarını gördük. %60 topa sahip olduk, onlar topun arkasında koştu. Şampiyonlar Ligi’nde iyi hakemler var, bu hakem İtalya’dan gelmiş ama çok kötü kararlar verdi. Faulleri rakip lehine çaldı, bize hiç çalmadı! Genel performansını beğenmedim. Oyunu oynatmadı, devamlı durdurdu. 2-0 yapsak, maç farklı olabilirdi. Ayrıca 1-0 öndeyken, iki tane de çok net kaçırdık” dedi.