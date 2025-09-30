Sakaryaspor’dan tarihi hata

Sakaryaspor’da istifa kabul edilmedi

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’de 0-0 berabere kaldığı Sivasspor maçının bedelini ağır ödeyecek. Karşılaşmanın 82. dakikasında Burak Çoban’ın yerine Umechi Akuazaoku’nun sahaya sürülmesiyle sahada 7 yabancıya ulaşan Sakaryaspor, 6 yabancı kuralını ihlal ettiği için 3-0 hükmen yenik sayılacak. Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, Tv264 canlı yayınına bağlanarak şu açıklamalarda bulundu: “Biz 2003 doğumlu oyuncular için +1 yabancı kontenjanı sahaya sürebiliyoruz diye biliyorduk. Maç atmosferinde bu detayı takip edemedim. Oyunun akışı içerisinde yaptığımız bir değişiklikle bu durum ortaya çıktı. Sakaryaspor’un ne bir kuruşuna ne de bir puanına zarar veririm. Eğer bu olay nedeniyle ceza gelirse, sorumluluk tamamen benim. Böyle bir durumda istifa ederim” dedi. Serhat Sütlü’nün bugün sunduğu istifası, futbolcuların da baskısıyla, yönetim tarafından kabul görmedi.