Şarkıcı Güllü’nün ölümünde yeni görüntüler ortaya çıktı

Türkiye’nin konuştuğu şarkıcı Güllü’nün sır dolu ölümüyle ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Yalova Çınarcık’taki evinin 5. katındaki teras penceresinden düşerek yaşamını yitiren sanatçının ev içi kameralarına ait tüm kayıtlar ortaya çıktı. Görüntüler, Güllü’nün olaydan bir hafta önce yine aynı noktada kayıp düştüğünü ve tedavi için hastaneye başvurduğunu gözler önüne serdi. Sanatçının o gün polise verdiği ifadede, evdeki zeminlerin kaygan olduğunu söylediği öğrenildi.

Kamera kayıtlarında son anlar

Kameralara yansıyan görüntülerde Güllü’nün “Hazır mıyız, hadi kalkın oynayalım” sözleriyle dans etmeye başladığı, kısa süre sonra görüntüden çıktığı belirlendi. Ardından evin camının oynadığına dair ses kaydı, “Ay Allah” diyen kızı Tuyan Ülkem’in çığlığı ve daireden çıplak ayakla koşarak çıkan kızının panik anları kayıtlara geçti.

Güllü’nün aile bireylerinin ifadeleri

Sanatçının kızı Tuyan Ülkem polise verdiği ifadede, “Annem Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düştü. Kendisini itme kesinlikle söz konusu değil” dedi. Oğlu Tuğberk Yağız Gülter de annesinin alkol aldığında dengesini kaybettiğini, camların sürgülü ve yerlerin çok kaygan olması nedeniyle kazara düşmüş olabileceğini söyledi.

Ön otopsi ve soruşturma

Güllü’nün ön otopsi raporunda darp veya cebir izine rastlanmadı. Olay gecesi evde sanatçının kızı ve bir arkadaşı dışında kimsenin bulunmadığı da tespit edildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma ise halen devam ediyor.

