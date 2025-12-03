FutbolSporTürkiye

Göztepe’ye kupa şoku

Trendyol Süper Lig’in dişli ekibi Göztepe, 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Beyoğlu Yeniçarşı’ya 1-0 yenilerek elendi

NationalTurk NL03/12/2025
8 Bir dakikadan az
Trendyol Süper Lig’in dişli ekibi Göztepe, 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Beyoğlu Yeniçarşı’ya 1-0 yenilerek elendi

Göztepe’ye kupada soğuk duş

Trendyol Süper Lig’de üst sıraları hedefleyen ve 14 hafta sonunda 36 puanı bulunan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda hiç beklemediği bir sonuç aldı.

Sarı-kırmızılılar, İstanbul deplasmanında 2. Lig Beyaz Grup’ta 13. sırada bulunan Beyoğlu Yeni Çarşı’ya 1-0 yenilerek elendi.

Karşılaşmanın tek golünü Galatasaray altyapısından yetişen Barış Zeren 10. dakikada kaydetti.

Kupa 4. turunda alınan diğer sonuçlar şöyle:

Karacabey Belediye-Kocaelispor: 1-2

İstanbulspor-Sarıyer: 6-0

Kahramanmaraşspor-Erzurumspor: 1-3

Eyüpspor-Çankaya: 6-1

Muğlaspor-Bodrumspor: 1-2

Sivasspor-Aliağa Futbol A.Ş.: 1-3

Esenler Erokspor-Fatih Karagümrük: 2-5

Bağlantılar
NationalTurk NL03/12/2025
8 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu