Göztepe’ye kupa şoku

Göztepe’ye kupada soğuk duş
Trendyol Süper Lig’de üst sıraları hedefleyen ve 14 hafta sonunda 36 puanı bulunan Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda hiç beklemediği bir sonuç aldı.
Sarı-kırmızılılar, İstanbul deplasmanında 2. Lig Beyaz Grup’ta 13. sırada bulunan Beyoğlu Yeni Çarşı’ya 1-0 yenilerek elendi.
Karşılaşmanın tek golünü Galatasaray altyapısından yetişen Barış Zeren 10. dakikada kaydetti.
Kupa 4. turunda alınan diğer sonuçlar şöyle:
Karacabey Belediye-Kocaelispor: 1-2
İstanbulspor-Sarıyer: 6-0
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor: 1-3
Eyüpspor-Çankaya: 6-1
Muğlaspor-Bodrumspor: 1-2
Sivasspor-Aliağa Futbol A.Ş.: 1-3
Esenler Erokspor-Fatih Karagümrük: 2-5