Kritik maçta zafer Amed SK’nın

Amed’de Mbaye Diagne’den 14’te 14
Trendyol 1. Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Amed SK, Erokspor’u 2-1 mağlup etti.
Son 6 maçında kaybetmeyen Erokspor, 39. dakikada Mikail Okyar’ın golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.
Sinan Kaloğlu yönetimindeki Amed, 78’de Daniel Mosquera’nın asistinde Andre Poko’nun golüyle skora dengeyi getirdi: 1-1.
87’de penaltıdan skoru 2-1’e taşıyan Galatasaray’ın eski golcüsü Mbaye Diagne bu sezon 14 maçta 14 gole ulaştı.
Amed SK, bu sonuçla 29 puanla maç fazlasıyla 2. sıraya çıkarken Erokspor 28 puanda kaldı.
Eski Galatasaraylı Uğur Uçar’ın yönetimde 29 puanla lider konumdaki Pendikspor, bu akşam saat 20.00’de Manisa FK’yı ağırlayacak.