“Fatih Terim Fonu tefeciliktir”

“Fatih Terim Fonu olayı 2-6 yıl hapis”

MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) Eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, futbol dünyasını sarsan Fatih Terim Fonu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Usta gazeteci Mustafa Hoş’un Radyo Sputnik’teki yayınına katılan Başak şu açıklamalarda bulundu:

“Arda Turan, Selçuk İnan, Fernando Muslera, Semih Kaya’nın yüksek getirili faiz için para verdiği yansıtıldı. Seçil Erzan’ın verdiği ifadeler de çok çelişkili. Okuduğunuz zaman ciddi şekilde kafanız karışıyor. Bir öyle bir böyle diyor. Ama her ifadesinde Fatih Terim’i koruyor. Fatih Terim bu sistemin dışında ve olaylardan haberi yok! Siz mobil veya internet bankacılığı hesabınızdan bu paraların fonda olmadığını zaten gördünüz. Bir ayda yüzde 6420 faiz! Dünyanın hiçbir yerinde, altın madeni de bulsanız, böyle bir kazanç elde edemezsiniz. Futbolcular, ortada bir fon olmadığını bilerek, yüksek bir kazanç elde etmeyi hedeflediler. Kandırıldık, haberimiz yoktu savunması tamamen geçersiz. Bu olan TCK’nın 241. maddesine göre tefeciliktir. İlgili kurumların bu futbolculara ve adı geçenlere tefecilik davası açılması lâzım. Bu paralara el konlup ayrıca vergi cezası kesilmeli. Bu durum 2-6 yıl arası hapis cezası gerektiren bir suçtur. Ayrıca bu suçlar çeşitli mal alımlarıyla aklanmıştır. Kazandıkları yasadışı para olduğu için tüm varlıklarına el konulmalı.”