Serdal Adalı seçim tarihini açıkladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, TRT Spor’a konuk olduğu programda olağan seçimli genel kurulun tarihini 11 Mayıs olarak açıkladı. Adalı, kulüpte yaşananlara dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Serdal Adalı: 11 Mayıs’a kadar Bankalar Birliği’nden çıkacağız

Serdal Adalı, Beşiktaş’ta seçim tarihini belirlediklerini duyurarak, “Seçim tarihini 11 Mayıs olarak belirledik. Geçen gün divanda da söyledim. 11 Mayıs’a kadar Bankalar Birliği’nden çıkacağız.” dedi.

“Beklediğimden çok daha kötüydü”

Adalı, kulüpte karşılaştığı tabloyu şu sözlerle anlattı:

“Bizden önce kulüpte kimin ne iş yaptığı belli değil. App’e kim bakıyor, görüşmek istedik ve bu kişi Kartal Yuvası’ndan çıktı. Yönetim kafasına göre kararlar almış, personelin güveni kaybolmuş. Beklediğimden çok daha kötüydü. Koskoca Beşiktaş’ın kulüp sistemi bu durumda olamaz.”

“Yüzlerdeki moralsizliği anlatamam”

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ndeki atmosferi şöyle anlattı:

“Ümraniye’ye gittiğimde yüzlerdeki moralsizliği anlatmamın imkanı yok! Nevzat Demir Tesisleri’nde yabancılar ‘Acaba kulüp kapanacak mı?’ diye konuşuyordu. Sosyal medya gördüklerinden etkilenmişler. O günler ile bugünler arasında Ümraniye’de 10 kat fark var. Aile havasını yakaladık.”

“Tevfik Bey ‘Hoş geldin’ diye elini uzatıyor, Hasan Bey eline vuruyor”

Divan Kurulu’ndaki olaylarla ilgili olarak Adalı, “Tesadüfen olduğunu da düşünmüyorum! Hasan Arat gelecekse, haber verecekti. Bu olan olayı tasvip etmiyorum. Tevfik Yamantürk’ü severim ama ona destek verdiğim anlamı taşımasın. İşin bir kamerada görünen kısmı, bir de kamera arkası görüntüsü var. Tevfik Bey ‘Hoş geldin’ diye elini uzatıyor, Hasan Bey eline vuruyor. Sonra ben herkese ‘Hoş geldin’ dedim. Hasan Bey çok hazır gelmiş!” dedi.

“17 dakika konuşmuş ama…”

“Hasan Bey’e benim de soracağım çok şey vardı ama soramadım! 17 dakika konuşmuş ama geçtiğimiz dönemle alakalı olup biteni izah edecek, kafamızdaki sorulara cevap verecek ne vardı içinde?” sözleriyle konuşmayı eleştirdi.

“Sosyal medyaya baktım, Hüseyin Yücel üçüncü sırada!”

Adalı, “Sermaye artırımı haberi geldi, sevindik. Sosyal medyaya baktım, Hüseyin Yücel üçüncü sırada! Şaşırdım, ne olduğunu anlamadım. Bunu çevresinde birileri yapıyor! Aynı şeyi Fikret Orman için de yapanlar var. Kendisi anlamaz ve sevmez ama yakınında birileri bu işi yapıyor. Öyle bir şey yapmaz, aklının ucundan da geçmez ve anlamaz da.” dedi.

“Hasan Bey, beş ay sonra divan geldiğinde olay çıkmamasını bekler mi?”

“Hasan Bey, beş ay sonra divan geldiğinde olay çıkmamasını bekler mi? Savcılar, denetlemeler, bir ton şey olacak ve Hasan Bey tepki olmadan konuşacak? Bunu tahmin etmez mi?” diyerek tepki gösterdi.

