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Rasim Ozan Kütahyalı serbest bırakıldı

CHP’ye kayyum atanacağı yönündeki açıklamaları sonrası hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla soruşturma başlatılan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NationalTurk FR17/04/2025
147 Bir dakikadan az
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın, sosyal medyada yaptığı “CHP’ye kayyum atanacak” paylaşımı yargının radarına takıldı.
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın, sosyal medyada yaptığı “CHP’ye kayyum atanacak” paylaşımı yargının radarına takıldı.
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Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın, sosyal medyada yaptığı “CHP’ye kayyum atanacak” paylaşımı yargının radarına takıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahyalı hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla soruşturma başlattı.

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1 Rasim Ozan Kütahyalı Bolu’da gözaltına alındı
1.1 SEGBİS ile ifade verdi

Rasim Ozan Kütahyalı Bolu’da gözaltına alındı

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Kütahyalı, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu TEM Otoyolu’nun Çaydurt mevkiinde aracıyla seyir halindeyken gözaltına alındı. İlk olarak Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Kütahyalı, ardından Bolu Adliyesi’ne sevk edildi.

SEGBİS ile ifade verdi

Kütahyalı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifade verdi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından, nöbetçi hakimliğe sevk edilen gazeteci hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulandı.

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NationalTurk FR17/04/2025
147 Bir dakikadan az
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