Rasim Ozan Kütahyalı serbest bırakıldı
CHP’ye kayyum atanacağı yönündeki açıklamaları sonrası hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla soruşturma başlatılan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın, sosyal medyada yaptığı “CHP’ye kayyum atanacak” paylaşımı yargının radarına takıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahyalı hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla soruşturma başlattı.
Rasim Ozan Kütahyalı Bolu’da gözaltına alındı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Kütahyalı, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu TEM Otoyolu’nun Çaydurt mevkiinde aracıyla seyir halindeyken gözaltına alındı. İlk olarak Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Kütahyalı, ardından Bolu Adliyesi’ne sevk edildi.
SEGBİS ile ifade verdi
Kütahyalı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifade verdi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından, nöbetçi hakimliğe sevk edilen gazeteci hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulandı.
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