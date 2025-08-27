Stuttgart çok zorlandı!

Stuttgart bunu beklemiyordu

Almanya Kupası 1. Turu’nda Bundesliga temsilcisi Stuttgart, 2. Lig’den Braunschweig deplasmanında çok zorlandı. Ev sahibi, 8. dakikada eski Trabzonsporlu Mehmet Can Aydın’ın asistinde Sven Köhler’in golüyle öne geçti. Stuttgart, 11’de Maximilian Mittelstadt ve 60’da Angelo Stiller’in asistlerinde Ermedin Demirovic’in golleriyle deplasmanda 2-1’i buldu. Ancak Erencan Yardımcı’nın 63 dakika görev aldığı Braunschweig pes etmedi ve 78 ile 85’te Di Michele Sanchez ile 3-2 üstünlüğü yakaladı. 89’da Nick Woltemade’nin golüyle skor 3-3 olunca maç uzatmaya gitti. Stuttgart, 92’de Sanoussy Ba’nın kendi kalesine golüyle durumu 4-3 yapsa da 104’te Christian Joe Conteh “Daha iş bitmedi” dedi: 4-4. 120 dakika bu skorla sona erince seri penaltılara geçildi ve gülen taraf 8-7 ile Stuttgart oldu. Stuttgart, Alman Ligi, Bundesliga’da, ilk hafta maçında Union Berlin deplasmanında 2-1 kaybetmişti.