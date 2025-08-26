Şampiyonlar Ligi’nde ilkler gecesi

Şampiyonlar Ligi’nde ilk sürpriz Kairat’tan

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşlarında bu akşam üç karşılaşma oynandı. Kazakistan’ın Kairat takımı İskoç ekibi Celtic ile deplasmanda 0-0 berabere kalmasının ardından rövanşta da 120 dakikayı 0-0 tamamlayarak karşılaşmayı seri penaltılara taşıdı. Kairat seri penaltıları 3-2 kazanarak 1. Ön Eleme Turu’ndan katıldığı Şampiyonlar Ligi’nde tarihinde ilk kez lig aşamasına kalmayı başardı. 21 yaşındaki kaleci Temirlan Anarbekov, seri penaltıların üçünü kurtararak 12 milyon Euro değerindeki takımını tarihi başarıya taşıdı.

Şampiyonlar Ligi’nde iki sürpriz daha

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşlarında iki ekip daha tarihlerinde ilk kez gruplara kaldı. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final oynayan Norveç ekibi Bodo-Glimt, ilk maçta 5-0 yendiği Avusturya temsilcisi Salzburg’a rövanşta deplasmanda 2-1 kaybetse de tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına kaldı. Kıbrıs Rum Kesimi’nden Pafos da düşük bütçesine karşın deplasmanda 2-1 kazandığı Kızılyıldız karşısında rövanşta 1-1’le Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına ilk kez adım atan üçüncü takım oldu.