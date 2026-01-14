Trabzonspor’da Ernest Muci formda: 9 gol
Trabzonspor'un İstanbulspor ile oynadığı Türkiye Kupası maçında Beşiktaş'tan kiralık Ernest Muci yine gollerini attı
Trabzonspor’da Ernest Muci’den 9. gol
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda Trendyol 1. Lig’de 12. sırada yer alan İstanbulspor’a konuk oldu.
İstanbulspor karşılaşmada Mario Krstovski’nin 29. dakikadaki golüyle öne geçti.
Bordo-mavililerde Beşiktaş’tan kiralık olan Ernest Muci, 41’de Ozan Tufan’ın pasında plaseyle skora dengeyi getirdi: 1-1
53’te ev sahibinde Beşiktaş altyapısından Fahri Ay kırmızı kart gördü.
57’de bir kez daha sahneye çıkan Muci’nin asistinde Arsenii Batagov skoru 2-1 yaptı.
60’da skoru 3-1′ getiren 24 yaşındaki Arnavut futbolcu Muci, bu sezon bordo-mavililerde resmi karşılaşmalarda 9 gole ulaştı.
66’da Muci yerini Danylo Sikan’a bıraktı.
70’de Kazeem Olaigbe, Cihan Çanak’ın asistinde durumu 4-1 yaptı.
85’te Danylo Sikan, Kazeem Olaigbe’nin asistinde skoru 5-1’e taşıdı.
90+1’de Danylo Sikan, kendisinin ikinci, Trabzonspor’un altıncı golünü attı: 6-1
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada, “Ernest Muci, Beşiktaş transfer etmeden önce de scout ekibimiz tarafından beğenilen bir oyuncuydu. Ama o maliyetlere çıkamamıştık o zaman. Fatih Tekke, sezon sonunda ‘Ben bu oyuncuyu istiyorum’ derse, Beşiktaş ile konuşup ödemeyle alakalı bir orta yol bularak bünyemize katarız” demişti.
Kupada bugün oynanan diğer karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
B Grubu:
Aliağa Futbol AŞ-Samsunspor: 2-6
(Burak Süleyman 37, Malik Karaahmet 80 / Marius Mouandilmadji 1, Yalçın Kayan 16 ve 51, Celil Yüksel 38, Tahsin Bülbül 40, Polat Yaldır 77)
Antalyaspor-Gençlerbirliği: 0-1
(Zan Zuzek 89)