Trabzonspor’da Ernest Muci formda: 9 gol

Trabzonspor’da Ernest Muci’den 9. gol

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda Trendyol 1. Lig’de 12. sırada yer alan İstanbulspor’a konuk oldu.

İstanbulspor karşılaşmada Mario Krstovski’nin 29. dakikadaki golüyle öne geçti.

Bordo-mavililerde Beşiktaş’tan kiralık olan Ernest Muci, 41’de Ozan Tufan’ın pasında plaseyle skora dengeyi getirdi: 1-1

53’te ev sahibinde Beşiktaş altyapısından Fahri Ay kırmızı kart gördü.

57’de bir kez daha sahneye çıkan Muci’nin asistinde Arsenii Batagov skoru 2-1 yaptı.

60’da skoru 3-1′ getiren 24 yaşındaki Arnavut futbolcu Muci, bu sezon bordo-mavililerde resmi karşılaşmalarda 9 gole ulaştı.

66’da Muci yerini Danylo Sikan’a bıraktı.

70’de Kazeem Olaigbe, Cihan Çanak’ın asistinde durumu 4-1 yaptı.

85’te Danylo Sikan, Kazeem Olaigbe’nin asistinde skoru 5-1’e taşıdı.

90+1’de Danylo Sikan, kendisinin ikinci, Trabzonspor’un altıncı golünü attı: 6-1

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada, “Ernest Muci, Beşiktaş transfer etmeden önce de scout ekibimiz tarafından beğenilen bir oyuncuydu. Ama o maliyetlere çıkamamıştık o zaman. Fatih Tekke, sezon sonunda ‘Ben bu oyuncuyu istiyorum’ derse, Beşiktaş ile konuşup ödemeyle alakalı bir orta yol bularak bünyemize katarız” demişti.

Kupada bugün oynanan diğer karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

B Grubu:

Aliağa Futbol AŞ-Samsunspor: 2-6

(Burak Süleyman 37, Malik Karaahmet 80 / Marius Mouandilmadji 1, Yalçın Kayan 16 ve 51, Celil Yüksel 38, Tahsin Bülbül 40, Polat Yaldır 77)

Antalyaspor-Gençlerbirliği: 0-1

(Zan Zuzek 89)

Muci’den şık gol – Video