Haydarpaşa Limanı’nda yakıt gemisinde yangın: 1 yaralı

İstanbul Kadıköy Haydarpaşa Limanı’nda sabah saatlerinde demirli bulunan bir yakıt ikmal gemisinin ambar bölümünde yangın çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen yangında gemi personelinden bir kişi sırtından hafif yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık, polis ve UMKE ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Haydarpaşa Limanı’nda yangın sabah saatlerinde başladı

Yangın saat 07.00 sıralarında geminin ambar bölümünde çıktı. Alevleri fark eden personel durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.

1 personel hafif yaralandı

Yangında bir personel sırtından hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye alevleri kontrol altına aldı

Haydarpaşa Limanı’ndaki yangına hızla müdahale eden ekipler, kısa sürede kontrolü sağladı. Ancak gemide yan yatma riski bulunması nedeniyle soğutma ve güvenlik çalışmaları devam ediyor.

Soruşturma başlatıldı

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, ekiplerin güvenlik önlemleri sürüyor.

