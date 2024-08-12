Tom Cruise, Olimpiyat finalinde stadyum çatısından iple indi

Hollywood’un süperstarı Tom Cruise, Pazar gecesi düzenlenen Paris 2024 kapanış töreninde Stade de France’ın çatısından iple atlayarak dramatik bir görüntü sergiledi.

Mission: Impossible filminin yıldızı deri ceket ve eldiven giymiş bir şekilde stadyuma doğru ilerlerken, vatandaşı HER gitarıyla sahneye çıktı ve seyirciler sevinç çığlıkları attı.

Cruise, 2028’de Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacak olan Los Angeles’a devrin şerefine, Paris’ten geçerek ABD’ye doğru seyahat ederken önceden kaydedilmiş bir filmde görüldü.

Orada efsanevi Hollywood tabelasına doğru yolculuk yaptı ve Olimpiyat renklerini açtı. Paris’teki tören, bu yılki ev sahibi şehirden resmi bir “au revoir” anlamına geliyordu.

Herkes Tom Cruise’u konuşuyor

Cruise, yaklaşık 50 metre yükseklikten iple indikten sonra stadyuma indiği anda etrafında toplanan sporcu kalabalığı karşısında sırıttı.

Sanatçı HER’in elektrik gitarıyla doğaçlama yaptığı bu performans, daha önce ABD ulusal marşını sert bir şekilde yorumlamasının ardından sahnelendi.

Cruise, Paris’in yıldızlarından biri olan Amerikalı jimnastikçi Simone Biles’ın elinden Olimpiyat bayrağını aldıktan sonra, heyecanlı izleyiciler onun motosikletle uzaklaşmasını izlediler.

Los Angeles’a yaptığı yolculuğu gösteren önceden kaydedilmiş klip, Kaliforniyalı Red Hot Chili Peppers grubu tarafından seslendirildi.

Funk-rock hit yapımcıları daha sonra Los Angeles’ta palmiyelerle çevrili bir plajda klasik parçaları Can’t Stop’un canlı performansını sergilediler. Diğer sanatçılar arasında Dr Dre ile birlikte performans sergileyen Billie Eilish ve Snoop Dogg da vardı.

Kendisi de Los Angeleslı olan Snoop, ABD’nin pazar günkü son etkinlik olan kadınlar basketbol finalinde dramatik bir galibiyetle madalya tablosunun zirvesine yerleşmesiyle sonuçlanan Oyunların düzenli oyuncularından biriydi.

Tom Cruise’la birlikte hazırlanan bu gösteri pek çok kesimden olumsuz yorum aldı.

NationalTurk yorumcusu Müslüm Gülhan’ın bu haftaki “Altın madalyanın ağırlığı” başlıklı yazısı; için tıklayınız.

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