ABD’de ilk H5N5 kuş gribi vakası! 1 kişi hayatını kaybetti

ABD’de kuş gribiyle ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Washington Eyalet Sağlık Departmanı, dünyada ilk kez bir insanda tespit edilen H5N5 kuş gribi vakasının ölümle sonuçlandığını doğruladı. Yetkililer, hastanın ileri yaşta olduğunu ve altta yatan sağlık sorunları bulunduğunu belirtirken, halk sağlığı açısından riskin düşük olduğunu vurguladı.

H5N5 ilk kez bir insana bulaştı

Sağlık Departmanı’nın açıklamasına göre hayatını kaybeden kişi, evinin bahçesinde farklı türlerde kümes hayvanları besliyordu. Kuşların yabani kuşlarla temas ettiği değerlendirildi. Daha önce yalnızca hayvanlarda görülen H5N5’in ilk kez bir insanda tespit edildiği bildirildi.

Hastanın kasım ayı başında yüksek ateş, solunum sıkıntısı ve bilinç bulanıklığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, tedavi sürecine rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.

“Halk için risk düşük”

Washington Sağlık Departmanı ve CDC, vakayla ilgili tüm temaslıların takip edildiğini, hiçbirinde virüse rastlanmadığını açıkladı. Yetkililer, insandan insana bulaşın olmadığına dair net bulgular bulunduğunu vurguladı:

CDC de yaptığı açıklamada bu vakanın halk sağlığı riskini artırdığına dair hiçbir işaret bulunmadığını belirtti.

ABD’de 70’ten fazla kuş gribi vakası

Son iki yılda ABD’de çoğu H5N1 kaynaklı 70’in üzerinde insan vakası bildirildi. Bu vakaların büyük bölümü enfekte sığır, kümes hayvanları veya itlaf işlemlerinde görev alan kişilerde görüldü. Vakaların çoğu hafif semptomlarla seyrederken, 2024’ün başlarında bir hasta yaşamını yitirmişti.

Uzmanlara göre H5N5’in insan sağlığı açısından H5N1’den daha tehlikeli olduğuna dair bir veri bulunmuyor.