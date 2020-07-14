Küba ABD Ambargosuna Karşı Kendi Solunum Cihazını Üretti

Küba basınında yer alan haberlere göre koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığında kritik durumdaki hastalarda kullanılan solunum cihazı için ülkede önemli bir gelişme yaşandı. Küba, Covid-19’un kritik ve ciddi hastalarının tedavisinde çok faydalı olan solunum cihazlarını üretmeye başladı.

Haberlere göre yerel olarak üretilen ilk 500 akciğer ventilatörü önümüzdeki Ekim ayında hazır olacak.

Küba hükümeti salgının ilk dönemlerinde İsviçreli şirketler IMT Medical AG ve Acutronic’ten akciğer ventilatörleri satın almaya çalıştı. Ancak Nisan ayında şirketler ABD’li Vyaire Medical Inc. tarafından satın alındı. ABD’li şirket de ambargo kuralları gereği Küba’ya satış yapmayacağını bildirdi.

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Bu gelişme üzerine kendi solunum cihazını üretmek için çalışmalara başlayan Küba kısa sürede müthiş bir yol aldı.

Küba Sinirbilim Merkezi (CNEURO) müdürü Mitchell Valdes Sosa gelişmeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada “Ulusal sağlık sistemi önümüzdeki Ekim ayında 250 invaziv ve 250 noninvaziv ventilatör alacak. Bu, Küba’nın COVID-19’a ve her türlü hastalığa müdahale kapasitesini güçlendirecek’ dedi.