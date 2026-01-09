Xi Jinping tehdit gibi açıklama

Xi Jinping’ten Trump’a “Ayağını denk al” mesajı

Amerika Birleşik Devletleri‘nin Venezuela’ya operasyon sonrası Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu tutuklaması dünyada savaş rüzgarlarının esmesine neden oluyor.

Son olarak Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Donald Trump’ı sert sözlerle hedef aldı.

Xi Jinping, “Kendi bildiğini okuyan her türlü tutum, kendini herkesten üstün gören yaklaşımlar, hegemonya kurmaya, zorbalığa ve baskıcılığa dayanan her türlü davranış, temelden asla işe yaramaz. Sadece işe yaramamakla kalmaz, nihayetinde kaçınılmaz olarak bir çıkmaz sokağa, bir felakete sürükler” dedi.

ABD ekonomi kanalı Bloomberg ise Çin’in Latin Amerika’da büyümesini şöyle özetledi:

ABD, Nicolás Maduro’yu geçen hafta Caracas’taki konutundan düzenlenen bir baskınla yakaladı.

Operasyon, Xi Jinping’e Batı Yarımküre’de başka bir süper güce alan bırakmama mesajı taşıdı.

Çin’in Latin Amerika ile mal ticareti, 2024’te 518 milyar dolara ulaştı.

Çin’in Latin Amerika’daki doğrudan yabancı yatırım projeleri, 2025’in üçüncü çeyreği itibarıyla 180 milyar doların üzerine çıktı.

Çin, Venezuela’ya 2007’de kredi sağlamaya başladı.

Pekin’in devlet bankaları, 2015’e kadar petrol teminatlı kredilerle toplamda 60 milyar doların üzerinde finansman sağladı.

🔹 Venezuela’nın Çin’e yaklaşık 20 milyar dolarlık geri ödeme yükümlülüğü devam etti.

🔹 China National Petroleum Corporation, Venezuela’da en büyük Çinli varlıklardan birini elinde tuttu.

🔹 Çinli petrol şirketleri, Venezuela’daki yatırımlarını koruma adımları için Pekin’den yönlendirme talep etti.

