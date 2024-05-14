Mumbai’de reklam panosu çöktü: 14 ölü

Hindistan’ın Mumbai kentinde ani fırtınada dev reklam panosunun çökmesi sonucu en az 14 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.

Hindistan’da reklam panosu faciası

Polise göre 70 metreye 50 metre ölçülerindeki reklam panosu Pazartesi günü kentteki evlerin ve bir benzin istasyonunun üzerine düştü.

Acil servisler, birkaç kişinin hâlâ panonun altında mahsur kaldığını ve kurtarma operasyonunun sürdüğünü söyledi.

Mumbai’nin de bulunduğu Maharashtra eyaleti hükümeti olayla ilgili soruşturma yapılmasını emretti.

Yerel haber kanallarındaki görüntülerde dev reklam panosunun rüzgarda sallandığı ve ardından şehrin doğu banliyösü Ghatkopar’daki işlek bir yolun yakınındaki binalara çarptığı görülüyor. Kazada çok sayıda araç ezildi.

Olay yerinden çekilen fotoğraflarda, acil durum ekiplerinin enkaz altında çalışma yaptığı görülüyor. Dramatik video görüntüleri, kurtarma görevlilerinin düşen reklam panosunun altından bir kurbanı çıkardığını ve metali kesmek için elektrikli aletler kullandığını gösteriyor.

Bir yetkili, ANI haber ajansına “Yaklaşık 80 kişiyi güvenli bir şekilde kurtardık. Kırmızı bir araba ciddi hasar gördü, içeride mahsur kalan bazı kişilerin olduğundan şüpheleniyoruz” dedi.

Kurye servisinde çalışan 20 yaşındaki Akshay Vasant Patil, fırtına çıktığında arabasıyla benzin istasyonunda bekliyordu.

“Reklam panosunun düştüğünü fark ettim ve dışarı çıkıp koşmaya çalıştım ama arabaların arasında sıkışıp kaldım” dedi.

İşe giderken yaşamını yitirdi

Kurbanlar arasında yağmur başladığında işe gitmekte olan 24 yaşındaki Bharat da vardı.

Annesi Naina Vinod Rathod, “Yakındaki bir köprünün altına sığınmak için durdu. Ama sonra reklam panosu aşağı indi ve onu ezerek öldürdü” dedi.

O sırada evde olan Bayan Rathod, trajediyi kocasından gelen bir telefonla öğrendi.

“Hemen olay yerine koştum ama geldiğimde oğlum ölmüştü” dedi.

Reklam panosunun izin verilen boyutlardan büyük olduğu ortaya çıktı

Mumbai’nin sivil yetkilileri, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yayınlanan bir açıklamada, çöküşe “hızlı rüzgarların” neden olduğunu ve kurtarma operasyonuna polis, itfaiye ve ulusal afet müdahale ekipleri de dahil olmak üzere birçok kurumun dahil olduğunu söyledi.

Yetkililer ayrıca reklam panosunun izin verilen boyutun birkaç katı büyüklüğünde olduğunu ve panoyu asan ajansın izninin olmadığını söyledi.

Şirkete, yapıyı sökmelerini ve benzer tüm istifleri derhal geçerli olmak üzere şehirden kaldırmalarını isteyen bir bildirim gönderildi.

Maharashtra başbakan yardımcısı Devendra Fadnavis, eyalet hükümetinin olayda ölen ve yaralananların ailelerine 500.000 rupi (5.987 $; 4.767 £) tutarında mali yardım sağlayacağını söyledi.

Pazartesi günkü toz fırtınası şehrin bazı kısımlarını durma noktasına getirdi, ağaçları söktü, seyahat kaosuna ve elektrik kesintilerine neden oldu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, şehrin uluslararası havaalanında çok sayıda uçuş geçici olarak askıya alındı ​​veya başka bir yere yönlendirildi.

Mumbai, Hindistan’da genellikle haziran ve eylül ayları arasındaki muson mevsiminde şiddetli sel ve yağmurla ilgili olaylara maruz kalan birkaç şehirden biri.



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