Ersan Şen’e soruşturma başlatıldı!

Ekol TV'nin finansman kaynakları ve sahiplik yapısıyla ilgili kara para aklama iddialarını kapsayan soruşturmaya Avukat Ersan Şen de dahil edildi

NationalTurk NL09/01/2026
Ersan Şen: Ekol TV ile ticari ilişkim yok

Ekol TV‘nin finansman kaynakları ve sahiplik yapısıyla ilgili kara para aklama iddialarını kapsayan soruşturma genişledi.

Odatv’nin Adliye kaynaklarından öğrendiğine göre iş insanı Mübariz Mansimov, kamuoyunda ‘bahis baronu’ olarak nitelendirilen Veysel Şahin, ekranların tanınan ismi Avukat Ersan Şen ve Ekol TV Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru hakkında Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

Ersan Şen Sedat Peker’in Avukatlığını Yaptı mı?

Odatv Emrah Doğu’ya ulaştı. Doğu, “haber içinde yer almak istemiyorum” ifadesini kullandı.

Ayrıca Odatv’ye konuşan Şen de “Konuyla ilgim de yok bilgim de yok. Ekol TV ile ticari ilişkim de yok” diye aktardı.

Kapatılan Ekol TV’nin finansörünün Şahin olduğu,
Av. Ersan Şen’in geçmişte hukuki destek verdiği,
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun’un avukatlık yaptığı,
Emrah Doğru ve Kenan Tekdağ’ın emanetçi olarak yer aldığı iddia ediliyor.

Şen daha önce Erden Timur‘un tutuklanması hakkında “Daire satıyorsun, o da alıyor. Sen sicil kağıdı mı isteyeceksin? Alnında mı yazıyor? Sen daire sattı diye otomatik olarak o şahsı kara para aklamakla suçlayamazsın” demişti.

Ersan Şen, Erden Timur’u böyle savunmuştu – Video

 

