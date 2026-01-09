Suriye Ordusu Eşrefiye’de kontrolü genişletti

Suriye’nin kuzeyindeki Halep kentinde, Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı SDG arasındaki çatışmalar devam ediyor. Suriye İçişleri Bakanlığı, ordu birliklerinin Eşrefiye Mahallesi’nde önemli ilerleme kaydettiğini ve birçok noktada kontrol sağlandığını duyurdu.

Eşrefiye’de güvenlik noktaları oluşturuldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, SDG unsurlarının çekildiği bölgelerde güvenliğin sağlanması amacıyla İç Güvenlik Güçleri’nin konuşlandırıldığı belirtildi. Operasyonların, ordu birlikleriyle koordinasyon içinde sürdürüldüğü vurgulanırken, sivillerin güvenliğinin korunmasının ve bölgenin tamamen temizlenmesinin öncelik olduğu ifade edildi.

Şeyh Maksud operasyon kapsamına alındı

Açıklamada, operasyonların yalnızca Eşrefiye ile sınırlı kalmayacağı, Şeyh Maksud Mahallesi’ndeki SDG kontrolündeki alanları da kapsayacak şekilde kararlılıkla devam edeceği bildirildi. Bakanlık, örgüt mensuplarına silah bırakma ve teslim olma çağrısında bulundu.

Vali el-Gharib: SDG mensupları bölgeden kaçtı

Halep Valisi Azzam el-Gharib, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde çok sayıda SDG mensubunun çatışmalar sırasında bölgeden ayrıldığını, bir kısmının ise firar ettiğini açıkladı. El-Gharib, İç Güvenlik Güçleri’nin bu iki mahallede tam güvenliği sağlamak ve tahliye edilen sivillerin evlerine güvenli dönüşünü temin etmek amacıyla konuşlanmaya hazırlandığını söyledi.

Suriye’de sivillere uyarı: Geri dönüş için acele etmeyin

Halep’in güvenlik ve istikrar yolunda yeni bir aşamaya geçtiğini belirten Vali el-Gharib, halka çağrıda bulunarak, “Güvenlik operasyonları tamamlanana kadar talimatlara eksiksiz uyulmasını ve geri dönüş konusunda acele edilmemesini rica ediyoruz. Dönüş süreci, yetkili platformlar üzerinden yayımlanacak resmi duyurularla düzenlenecek” dedi.

