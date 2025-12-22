Ekol TV kepenk indirdi

Ekol TV’den sürpriz karar

2025’e iddialı giren iddialı giren hatta spor kanalı bile açan Ekol TV yayın hayatına aniden son verdi.

Böylece 350 çalışan işsiz kaldı.

Medya dünyasından gelen haberlere göre “2026’da adını duymadığımız kanallar, yeni gazeteler yayın hayatına başlayacak. Eski ekipler yeni kanallar kuracak. Yakın zamanda iki gazete yayın hayatına son verecek.

Bunun dışında henüz yayına başlamadan 2 televizyon kanalı yapılan yatırımlara transferlere rağmen yayına geçemeden kapanacak”

EKOL TV, yayın hayatına oldukça iddialı bir başlangıç yapmıştı. 2025 yılı yılbaşı kutlamasında çalışanlarına çekilişle ev, bilgisayar ve cep telefonu dağıtmış; sektördeki pek çok kurumun üzerinde maaşlar teklif ederek önemli transferlere imza atmıştı.

Ancak gelinen noktada kanal yönetimi, “Artık sürdüremiyoruz” yönünde bir açıklama yaptı. Bu gelişme, tabii ki soru işaretlerine neden oldu.

Oysa kısa süre önce Eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin gibi bir isim EKOL TV Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atanmıştı.

Gelişmelerin perde arkası muhtemelen önümüzdeki günlerde netleşecek.

Bu süreçten etkilenen emekçi arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.