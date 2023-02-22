Karadeniz’de Deprem: Samsun Açıkları

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Karadeniz’de Samsun açıkları olarak belirtilen bölgede saat 11.36’da 3.4, saat 11.55’te ise 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Rasathane verilerine göre depremler 10 ve 8 kilometre derinliklerde meydana geldi.

AFAD verilerine göre ise 11.55’teki depremin büyüklüğü 3.4. AFAD, saat 11.36’ya ilişkin ise herhangi bir deprem verisi açıklamadı.

Kandilli Rasathanesi, dün de yine Samsun açıklarında saat 15.53’te 2.7, saat 13.45’te ise 2.6 büyüklüklerinde depremler meydana geldiğini duyurmuştu.

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

