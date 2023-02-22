Diyarbakır Hani’de Deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Diyarbakır’ın Hani ilçesinde saat 10.09’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Diyarbakır Hani depremi çevre illerde de hissedildi.

AFAD ise depremin merkez üssünü Bingöl’ün Genç ilçesi, büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. AFAD’a göre deprem yerin 9.08 kilometre derinliğinde meydana gelirken Kandilli ise derinliği 5 kilometre olarak açıkladı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Merkezi USGS de depremin büyüklüğünü 4.4, derinliğini 13.7 kilometre, merkezini ise Diyarbakır Hani olarak açıkladı.

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