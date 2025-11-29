VIRAT’a insansız deniz aracıyla ikinci saldırı

Karadeniz’de art arda yaşanan tanker krizlerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yeni açıklamalarda bulundu. Patlama sonrası yangın çıkan KAIROS isimli tankerde ekiplerin gece boyunca müdahaleye devam ettiği belirtilirken, insansız deniz araçlarıyla hedef alındığı rapor edilen VIRAT isimli gemiye bu sabah bir saldırı daha gerçekleştirildiği bildirildi. Bakanlık, her iki gemideki mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.

KAIROS’ta kapalı bölümlerde söndürme devam ediyor

Bakanlık, Mısır’dan Rusya’ya seyrederken patlama yaşanan ve yangın çıkan KAIROS tankeriyle ilgili detayları şöyle aktardı:

25 personelin Kıyı Emniyeti ekiplerince sağlıklı şekilde tahliye edildiği,

KURTARMA-12 römorkörü ile NENE HATUN acil müdahale gemisinin gece boyunca yangına müdahale ettiği,

Açık güvertede yangın bulunmadığı; kapalı bölümlerde söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü,

Çevre uzmanları ve dalgıç ekiplerinin yangın tamamen söndürüldükten sonra inceleme yapmak üzere bölgede hazır beklediği bildirildi.

Tahliye edilen mürettebatın Şile Kovanağzı iskelesinde sağlık ekiplerine teslim edildiği belirtildi.

VIRAT’a sabaha karşı ikinci saldırı iddiası

Bakanlığın açıklamasında, Karadeniz’de yaklaşık 35 mil açıkta bulunan VIRAT isimli gemiye yönelik yeni bir saldırı bilgisi de paylaşıldı. Gemiye insansız deniz araçlarıyla sabaha karşı ikinci bir saldırı yapıldığı iddia edildi. Sancak bordasında, su kesimi üzerinde küçük çaplı bir hasar oluştuğu belirtildi. Yangın olmadığı, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Gemi stabil durumda olduğu için kurtarma talebi olmadığı, ekiplerin güvenlik nedeniyle uzakta beklediği aktarıldı.

