Mersin KYK olayı: Valilik tecavüz iddiasını yalanladı

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, “Bu tür sosyal medya paylaşımları yapan hesaplarla ilgili olarak ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu kapsamında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

Mersin KYK’de cinsel saldırı iddiası

Mersin’deki Müfide İlhan Kız KYK Yurdu’nun önünde iki kadına tecavüz girişiminde bulunulduğu iddiası üzerine dün gece yurt önünde protesto eylemi yapıldı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, yurtta kalan kız öğrencinin cinsel saldırıya uğradığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Valilik binasında açıklama yapan Vali Pehlivan, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait Müfide İlhan Kız Öğrenci Yurdu’na gidiş güzergahındaki iki kadın öğrenciye bir araçtaki iki erkek tarafından uygunsuz ve rahatsız edici sözler söylendiği iddiasıyla 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar geldiğini söyledi.

Pehlivan şöyle devam etti:

“Öğrencilerle birebir yapılan görüşmelerde, sosyal medya mecralarında iddia edildiği gibi herhangi bir mağduriyet veya şikayet konusu bildirilmemiştir.

Sosyal medya paylaşımlarından etkilenerek yurdun dışında toplanan öğrencilerimiz, iddiaların asılsız olduğunun anlaşılması üzerine kaldıkları yurtlarına dönmüştür.

Adli ve idari tahkikat sürüyor. Mersin KYK Kız Yurdu’nda bir kız öğrencinin zorla araca bindirilip cinsel saldırıya uğradığı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu anlaşılmış olup bu tür sosyal medya paylaşımları yapan hesaplarla ilgili olarak ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu kapsamında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatılmıştır. Bu kapsamda, asılsız haber yaptığı ve yaydığı tespit edilen sosyal medya hesapları hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır.

Yurtlarımızda barınan bütün öğrencilerimiz, ailelerinin bizlere emanetidir.

Öğrencilerimizin huzuru ve güvenliği birinci derecede önceliğimizdir. Bu konuda her türlü tedbir alınmış durumdadır ve tavizsiz şekilde uygulanmaktadır. Öğrencilerimizi ve halkımızı tedirgin edecek, huzurunu bozacak provokatif haberlere itibar edilmemelidir.”

Mersin’de ne oldu?

Söz konusu yurdun önünde iki kadına tecavüz girişiminde bulunulduğu iddiası, öğrencileri harekete geçirmişti.

Yüzlerce öğrenci dün gece yurt önünde “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” ve “Susma, sustukça sıra sana gelecek” gibi sloganlar atmıştı.

Okulun WhatsApp grubunda paylaşılan bir mesajda da konuya ilişkin şu ifadeler yer almıştı: “Arkadaşlar, Müfide İlhan’dan iki kadın arkadaşımıza tecavüz girişiminde bulundu bir erkek. Hem de yurdun önünde. Tacizi, tecavüzü engellemesi gerekenler, bizi engellemeye çalışıyorlar. Herkesi dışarıya çağırıyoruz. Polisler bizim güvenliğimizi sağlayacağını; yurt yönetimi artık erkeklerin elini kolunu sallayarak yurda giremeyeceğini söylüyor. Bunların asla olmadığını biliyoruz. Hepinizi dışarı çağırıyoruz.”