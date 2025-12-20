Sadettin Saran’ın ifadesi tamamlandı

Bir dakikadan az

Sadettin Saran gece saatlerinde döndü

Habertürk soruşturması kapsamında eski genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve bazı ekran yüzleri uyuşturucu temini ve suç örgütü oluşturmak kapsamında tutuklanmıştı.

Verilen ifadelerde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran‘ın tutuklu olan Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci’den yasaklı madde temin ettiği öne sürülmüştü.

Saran iddialar üzerine transfer görüşmeleri için bulunduğu İtalya’dan dün gece saatlerinde İstanbul’a döndü. Çok sayıda Fenerbahçeli taraftar tarafından karşılanan Saran, gözyaşlarını tutamadı.

Hakkında gözaltı kararı bulunmayan Sadettin Saran bu sabah Çağlayan adliyesine giderek ifadesini verdi. İfade yaklaşık 2 saat sürdü

İfadenin ardından Sadettin Saran, kan ve saç örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yeniden Çağlayan Adliyesi’ne getirilecek.