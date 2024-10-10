Dünyaca ünlü Hintli iş insanı Ratan Tata hayatını kaybetti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hintli holding Tata Group’un eski Başkanı Ratan Tata, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Sanayici, bir dizi yüksek profilli uluslararası anlaşmayla küresel üne kavuştu. 2008’de, Tata Motors’un İngiliz otomobil markaları Jaguar ve Land Rover’ı Ford’dan ( F ) satın almasını ünlü bir şekilde denetledi.

Çarşamba günü yayınlanan açıklamada , “Sadece Tata Grubu’nu değil, aynı zamanda ulusumuzun yapısını da şekillendiren ölçülemez katkılarda bulunan, gerçekten sıra dışı bir lider olan Sayın Ratan Naval Tata’ya derin bir kayıp duygusuyla veda ediyoruz” denildi .

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X adlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda , Tata’nın vefatına tepki göstererek, onu “vizyon sahibi bir iş lideri, şefkatli bir ruha sahip ve sıra dışı bir insan” olarak niteledi.

Ratan Tata kimdir?

1937 yılında Hindistan’da yaşayan ve Zerdüştlük dinine mensup Pers kökenli bir etnik-dini grup olan Parsi ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen Tata, mimarlık ve yapı mühendisliği okuduğu Cornell Üniversitesi’nden mezun oldu.

1962’de Hindistan’a döndü ve büyük büyükbabası tarafından 1868’de kurulan aile şirketine katıldı. Tata, bu mütevazı başlangıçlardan itibaren Hindistan’ın ilk çelik fabrikasından, ilk lüks otelinden ve ilk yurtiçi havayolundan sorumlu oldu.

Tata, 1991’de başkanlık görevini devraldı, aynı yıl Hindistan, ekonomisini dünyaya açmak için rupiyi devalüe etmek de dahil olmak üzere büyük ekonomik reformlar başlattı. Ve Hindistan giderek daha fazla dışa dönük hale geldikçe, Tata da öyle yaptı.

2000 yılında grup, en büyük küresel çay markalarından birinin sahibi olan İngiliz firması Tetley’i 432 milyon dolara satın aldı. Yedi yıl sonra Tata Steel, İngiliz çelik şirketi Corus’un kontrolü için 12,1 milyar dolarlık bir mücadelede galip geldi.

Tata 2012’de grup başkanlığından emekli oldu ve ölümünden önce holding şirketi Tata Sons’ın fahri başkanıydı. İş adamı günlük görevlerinden ayrıldığından beri kendini Hindistan’ın birçok başıboş hayvanının durumunu iyileştirmeye adamıştı .

Afrika’da yaygınlaşmaya başlayan maymun çiçeği salgını şimdi de Hindistan‘da görüldü.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Hindistan Uçakla Kaç Saat?