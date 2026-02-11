Türkiye
Ayşe Barım’a Gezi Parkı davasında 12 yıl 6 ay hapis cezası
Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında mahkeme kararını açıkladı. Daha önce müebbet hapis talep edilen davada Barım’a 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Gezi Parkı olayları kapsamında “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım hakkındaki dava karara bağlandı. Mahkeme, Barım’ın söz konusu suçtan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.
Ayşe Barım hakkında karar
Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen yargılama sürecinde savcılık tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.
Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirme sonucunda Barım’ın “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.