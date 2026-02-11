Türkiye

Ayşe Barım’a Gezi Parkı davasında 12 yıl 6 ay hapis cezası

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında mahkeme kararını açıkladı. Daha önce müebbet hapis talep edilen davada Barım’a 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

NationalTurk FR11/02/2026
5 Bir dakikadan az
Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında mahkeme kararını açıkladı.
Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında mahkeme kararını açıkladı.

Gezi Parkı olayları kapsamında “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım hakkındaki dava karara bağlandı. Mahkeme, Barım’ın söz konusu suçtan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Ayşe Barım hakkında karar

Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen yargılama sürecinde savcılık tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirme sonucunda Barım’ın “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Bağlantılar
NationalTurk FR11/02/2026
5 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk FR

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır.NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu