Güllü düşmedi düşürüldü

Yalova’da 26 Eylül’de pencereden düşerek yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Güllü ‘nün nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek” suçundan tutuklanmıştı.

Gülter cinayet iddiasını kabul etmemiş ancak arkadaşı Sultan Nur Ulu, Güllü’yü kızının pencereden ittiğini söylemişti. Hazırlanan bilirkişi raporunda bu iddiayı güçlendirecek önemli ayrıntılara yer verildi.

Raporda Güllü’nün bir dış kuvvet veya temasla dengesini kaybettiğine dikkat çekildi. Sanatçının geriye doğru düşebilmesinin ancak denge bozucu bir müdahale ile mümkün olabileceği belirtildi.

İntihar düşüncesine işaret eden herhangi bir bulguya rastlanmadığı vurgulandı.

Raporda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Güllü’nün daha önce de düşme tehlikesi atlattığına dair bilgi oldu.