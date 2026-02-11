Southampton’dan tarihi dönüş

Southampton inanılmazı başardı
İngiltere Championship Ligi’nde tarihi bir maç oynandı.
Southampton 3-0 geriye düştüğü Leicester City deplasmanında 4-3 galip geldi.
Ev sahibi 9. dakikada Divine Mukasa, 13’te Patson Daka ve 29’da Abdul Fatawu’nun golleriyle bir anda 3-0’ı yakaladı ve 61’e kadar skor böyle devam etti.
Konuk ekipte ikinci yarının başında oyuna dâhil olan Ross Stewart durumu 3-1 yaptı.
82’de Jack Stephens farkı indirdi: 3-2
73’te oyuna giren Ryan Manning 86’da skoru eşitledi: 3-3
90+6’da Shea Charles skoru 4-3 yapan golü kaydetti.
Southampton’da eski Beşiktaşlı Cyle Larin, 79’da oyuna girdi.
32 karşılaşmada 46 puana ulaşan kırmızı-beyazlılar, play-off iddiasını sürdü.
Geçen sezon Premier Ligi’nden düşen Leicester City ise 32 puanla düşme hattının sadece averajla üzerinde.