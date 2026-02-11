Southampton’dan tarihi dönüş

Southampton inanılmazı başardı

İngiltere Championship Ligi’nde tarihi bir maç oynandı.

Southampton 3-0 geriye düştüğü Leicester City deplasmanında 4-3 galip geldi.

Ev sahibi 9. dakikada Divine Mukasa, 13’te Patson Daka ve 29’da Abdul Fatawu’nun golleriyle bir anda 3-0’ı yakaladı ve 61’e kadar skor böyle devam etti.

Konuk ekipte ikinci yarının başında oyuna dâhil olan Ross Stewart durumu 3-1 yaptı.

82’de Jack Stephens farkı indirdi: 3-2

73’te oyuna giren Ryan Manning 86’da skoru eşitledi: 3-3

90+6’da Shea Charles skoru 4-3 yapan golü kaydetti.

Southampton’da eski Beşiktaşlı Cyle Larin, 79’da oyuna girdi.

32 karşılaşmada 46 puana ulaşan kırmızı-beyazlılar, play-off iddiasını sürdü.

Geçen sezon Premier Ligi’nden düşen Leicester City ise 32 puanla düşme hattının sadece averajla üzerinde.

İşte nefes kesen maçın golleri – Video