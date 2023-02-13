Soruşturma Başlatılan Oğuzhan Uğur Adliye’de

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık iki büyük deprem felaketi sonrası BaBala TV’nin sosyal medya hesabından Kahramanmaraş Kumçatı Köyü’nde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı’nın duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Youtuber Oğuzhan Uğur, ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gitti.

Uğur hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Uğur, deprem felaketinin ardından bölgede yardım faaliyetlerinde bulunuyordu.

Olayla ilgili dün açıklamalarda bulunan Oğuzhan Uğur, olayların Babala TV hesabından atılan tweetlerle ilgili olmadığını, belgeleri savcılıkla paylaşacağını söyledi.

Oğuzhan Uğur baraj olayıyla ilgili şunları söyledi:

“Bizimle ilgili çok çirkin haberler çıkıyor. Diyorlar ki 7 Şubat’ta Babala TV bir tweet atıyor. Bu tweet üzerine bölgede olaylar çıkıyor. İnsanlar ölüyor, ekipler bölgeyi terk ediyor. Hesap vereceksiniz, katilsiniz vs vs… Bunları görmüşsünüzdür. Babala TV’de 500’e yakın gönüllü çalışıyor. Gece gündüz telefon başındalar. Bölgeden gelen ihbarları değerlendiriyor ve hemen teyit merkezimize götürüyorlar.

Bakanlık Yetkilisi Paylaşın Dedi

Arkadaşımıza bir haber geliyor. Kendisini bakanlık yetkilisi olarak tanıtan bir hanımefendi diyor ki; efendim “Uydu görüntülerini aldık, bunu insanlara duyurmamız lazım, lütfen paylaşın.’ diyor. Kadının bakanlık yetkilisi olduğunu Linkedin’den teyit ediyor arkadaşımız. Ve bizden bir gün önce paylaşılmış birkaç haberi görüyor. Gazeteler ve Malatya Valiliği de var açıklamalar arasında. Bunların tamamını teyit kabul ediyor arkadaşımız ve bu tweeti paylaşıyor.

Bunun yalan olduğu birkaç saat sonra ortaya çıkınca da hemen tweeti kaldırıyor. Tweetten zaten benim haberimin olması mümkün değil. Kemik ekibin haberinin olması da mümkün değil. Çünkü 5 dakikada 1000 tweet paylaşıyor Babala TV. Çünkü maalesef bu kadar çok ihbar alıyoruz. Arada asparagaslar elbet oluyor. Bunları teyit etmek zor oluyor ama ne olursa olsun biz teyit ettikten sonra bütün o bize gelenleri Babala Tv hesaplarından paylaşıyoruz.

Olay yani bu kaos, insanların bölgeyi terk etmesi, olaylar çıkması 11 Şubat gecesi saat 12.30’da oluyor. Biz tweeti 7 Şubat’ta atmışız. e 1.5 saat sonra kaldırmışız. Tweet o kadar aşağıda kalmış ve o kadar az etkileşim almış ki infial yaratması mümkün değil. Ayrıca ben de bölgeden gelen birisi olarak, direkt olarak söyleyorum size telefon çekmiyor zaten bölgede. İnternete girmek mümkün değil.

Ben neden bölgeden bütün bilgileri alıp, görselleri alıp, röportajlarımı çekip döndüm İstanbul’a çünkü orda işe yaramıyordum. Sebep; internet yoktu. İnsanlara en faydalı olduğum yer internet. Bunu yapamadığım için zaten buraya döndüm.

Yine teyit ettik, savcılık makamlarıyla da paylaşacağız. Bölgede bu olaylar çıktığı esnada, barajla ilgili atılan yalnız 5 tweet var. Yani bu olay sosyal mecralardan çıkmış, fişeklenmiş ve bölgeyi zarara uğratmış bir durum değil. Bu olay tam olarak sahadan gelen bilgilerle başlamıştır. Bununla ilgili kanıtları da videoyu kaydırarak görebilirsiniz.

Şimdi diyorlar ki 11’inde de bir tweet attınız. Olaylar ondan sonra başladı diyorlar. Ona da açıklık getireyim. Biz tweeti 04.04’te atmışız. Ama olay 12.30’da olmuş. Olaylar biz tweeti atmadan önce olmuş.

Sevgili Murat Ağırel de bu olayları, soruşturmayı duymuş. Videoları gönderdi bize… O videoları da kaydırarak görebilirsiniz. O videoların birinde AFAD yetkililerinin yaptığı anonsları duyacaksınız. Diğerinde de kolluk kuvvetlerinin yaptığı anonsları duyacaksınız. ‘Bölgeyi boşaltın, baraj patladı’ diyorlar. Pardon AKUT yetkilileri. Telsiz anonslarında var.”

Naci Görür: İstanbul’u depreme nasıl hazırlarız

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