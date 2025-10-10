Bayrampaşa’da başkan vekili seçimi yenilenecek

Bayrampaşa’da adayın adı yanlış yazılmıştı

Bayrampaşa Belediyesi’nde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen “yolsuzluk” iddialı soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun yerine başkan vekili seçimi yapılmıştı. Seçimde, AKP’li adayın adını yanlış yazması nedeniyle eşitlik bozulmayınca başkanvekili kura ile seçilmiş, kuradan da CHP‘nin adayı İbrahim Kahraman çıkmıştı. Bunun üzerine AKP’liler seçime itiraz etmişti. Seçime itiraz eden AKP’nin adayı İbrahim Akın, iptal talebiyle idare mahkemesine başvurdu. Başvuruyu değerlendiren İstanbul İdare Mahkemesi, dava sonuçlanana kadar işlemlerin durdurulmasına karar verdi. Kararla birlikte Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçim süreci mahkemenin kesin kararına kadar askıya alındı.