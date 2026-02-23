TürkiyeVideo

Türkiye’ye kar geri dönüyor

Perşembe gününden itibaren Türkiye’nin yarısında kar yağışı bekleniyor, 'soğuk şubatlardan bir tanesi' yaşanacak

NationalTurk NL23/02/2026
2 Bir dakikadan az
Perşembe gününden itibaren Türkiye’nin yarısında kar yağışı bekleniyor, 'soğuk şubatlardan bir tanesi' yaşanacak

Türkiye buz gibi olacak

Soğuk dalga geliyor: Türkiye’nin yarısında kar yağışı bekleniyor, ‘soğuk şubatlardan bir tanesi’ yaşanacak.

Balkanlar üzerinden gelen yeni sistemle MGM’ye göre sıcaklıklar hızla düşecek, yer yer mevsim normallerinin altına inecek.

Perşembe günü kıyılar dışında neredeyse her yerde kar ihtimali var. Meteoroloji mühendisi Hüseyin Öztel’e göre kar ülkemizin yarısında etkili olabilir; 35-40 ilde kar görülebilir. En kuvvetli alanlar Doğu Anadolu ve Karadeniz.

AKOM, 10–13°C’ye çıkması beklenen sıcaklıklar Çarşamba itibarıyla hızla düşerek 5°C ve altına inecek; aralıklı sağanak geçişleri bekleniyor.

AKOM’a göre 1 Mart Pazar İstanbul’da karla karışık yağmur var.

Öztel, Bursa, Tekirdağ, İstanbul, tüm Marmara ve Batı Karadeniz için soğuk hava uyarısı yaptı; bazı noktalarda yağış kar şeklinde olabilir.

Kar yağışı geri dönüyor – Video

Bağlantılar
NationalTurk NL23/02/2026
2 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu