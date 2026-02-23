Galatasaray’da Victor Osimhen kaosu

Victor Osimhen’e tepkiler çığı gibi büyüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu Play-Off ilk maçında Juventus’u 5-2 yenen Galatasaray’ın üstüne, tarihi zaferin tadını çıkaramadan, adeta kara bulutlar çöktü.

Karşılaşmada gol atamayan Victor Osimhen’in Juventus maçının ardından takım arkadaşlarıyla tartıştığı görüldü.

Nijeryalı santrfor, daha sonra sakatlığını öne sürerek, teknik direktör Okan Buruk’un isteğine karşın, Konyaspor deplasmanına gitmeyi reddetti.

Bu sezon 23 maçta 15 gol, 5 asistle oynayan Osimhen ardından yurtdışına tatile gitti.

Havuzdan fotoğraflar paylaşan deneyimli golcünün, ülkesi Nijerya’da olduğu öne sürülürken bazı partilerden görüntüleri paylaşıldı.

Osimhen’in yaklaşık 3 aydır maaşını alamadığı ve kendisine maaşlarının tamamı ödenmeden Galatasaray formasını giymeyeceğini ilettiği belirtiliyor.

Galatasaray’ın, Konyaspor deplasmanında 2-0 kaybetmesinin ardından yönetim, futbolcular ve taraftarlar Osimhen’e tepki gösterdi.

Nijeryalı futbolcunun, Galatasaray’ın Çarşamba akşamı Juventus ile oynanacak rövanş karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı, oynarsa da ne kadar verimli olacağı tartışma konusu.

Napoli’den 75 milyon Euro’ya transfer edilen Osimhen, Galatasaray’dan yıllık 35 milyon Euro maaş alıyor.

Osimhen’in parti görüntüleri yeni mi? – Video