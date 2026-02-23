Trump’ın malikanesinde vurulan şüpheli Epstein dosyalarına takıntılıydı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki Mar-a-Lago malikanesi yakınında Gizli Servis tarafından vurularak öldürülen 21 yaşındaki Austin Tucker Martin hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. ABD basınında yer alan haberlere göre Martin’in son dönemde Jeffrey Epstein dosyalarına takıntılı hale geldiği ve çevresine bu konuyla ilgili mesajlar gönderdiği iddia edildi.

“Kötülük gerçek” mesajı

İddiaya göre Martin, 15 Şubat 2026’da bir iş arkadaşına gönderdiği mesajda, “Epstein dosyalarını okudun mu bilmiyorum ama kötülük gerçek ve inkâr edilemez” ifadelerini kullandı. Mesajında, insanların duyduklarını başkalarına anlatması gerektiğini savunduğu belirtildi.

Martin’in Kuzey Carolina’daki Pine Needles Lodge & Golf Club’da çalıştığı, son yayımlanan Epstein belgelerinin ardından konuyla ilgili sık sık konuştuğu aktarıldı. İş arkadaşlarının, onun hükümetin bazı güçlü isimleri koruduğuna inandığını söylediği ifade edildi.

Trump destekçisi olduğu öne sürüldü

Yakın çevresinin anlatımına göre Martin’in Hristiyan inancını açıkça dile getirdiği ve siyasi görüşlerini paylaştığı, Donald Trump’a destek verdiğini söylediği belirtildi.

Aynı zamanda ekonomik koşullardan şikâyet ettiği, gençlerin geçinebilmek için birden fazla işte çalışmak zorunda kaldığını savunduğu aktarıldı. Hâlâ ailesiyle birlikte yaşadığı ve iş yerinde sendika girişiminde bulunduğu ancak destek bulamadığı öne sürüldü.

Olay nasıl gerçekleşti?

Martin, pazar sabaha karşı Mar-a-Lago’nun kuzey kapısı yakınında pompalı tüfek ve yakıt bidonuyla görüldü. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu vurularak olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili FBI ve ABD Gizli Servisi tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.



