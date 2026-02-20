Lal Denizli’ye uyuşturucu soruşturması

Lal Denizli, İstanbul’a geldi

Ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturması kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağrılan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na geldi.

Denizli’nin ifadesi alınmaya başladı.

Ne olmuştu?

Başsavcılık tarafından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2025/280882 sayılı soruşturması kapsamında; şüpheli Denizli’nin, ifade işlemleri için, çağrı kağıdı çıkartılmıştır.”

Denizli ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Yarın tebligat alacağım. Konunun ne olduğunu bilmiyorum. Beni aradılar, ‘ifade vermeniz lazım’ dediler. Tanık mıyım, sanık mıyım, hiçbir bilgim yok. Çağırırlarsa gideriz. Benim herhangi bir sıkıntım yok” demişti.

