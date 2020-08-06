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Yaşam

Belediye Başkanı Açıkladı! “Yoğun Bakım Servisleri Doldu”

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, artan koronavirüs vakaları nedeniyle hastanelerde yoğun bakım servislerinin dolduğunu duyurdu.

Photo of NationalTurk NationalTurk 16 saat önce
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Süleyman Kılınç, vatandaşları koronavirüse karşı tedbirli olmaları konusunda uyararak hastane ve yoğun bakımların dolduğunu söyledi.

Twitter hesabından video paylaşan Kılıç şunları söyledi:

“Sevgili hemşehrilerim bu işin şakası yok. Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu. Karantinaya alınan çok sayıda yerler ve mekanlar var. Sağlık çalışanları son 6 aydır maalesef çok yıprandı ve yoruldular. Lütfen sağlık çalışanlarının feryatlarına kulak verelim. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim. Herkesin fahri müfettiş olmasını istiyoruz. Özellikle maskesi olmayanları uygun bir dille uyarmalarını istiyoruz”

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