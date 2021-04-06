Bu hafta hangi kitabı okusam?

Türkiye ne yazık ki kitap okuma oranı son derece düşük ülkeler arasında yer alıyor. Bu oranın artması ise pek çok açıdan önemli… Pandemi sebebiyle uygulanan kısıtlamalarda pek çok kişi ise kitap okuma alışkanlığı kazanmaya başladı. Unutmayın; okumak özgürleştirir.

Elbette, okumak önemli ama neyi okuduğunuz da son derece kıymetli. Bu sebeple kaliteli kitaplar ve yayınevleriyle tanışmanız bir kitap kurdu olma yolunda ilerlemeniz için son derece değerli.

Nickel Çocukları

Yeraltı Demiryolu kitabıyla, ABD’de yaşanan ırkçılığın tarihine bizleri ışınlayan Colson Whitehead’ın bir diğer eseri Nickel Çocukları da özgürlükler ülkesinde ırkçılığın boyutunu gözler önüne seriyor.

Bir ıslahevinde ortadan kaybolan çocukların kemikleri yıllar sonra bulunuyor. Bir insanın rengi sebebiyle gördüğü muamele, suçsuz bir insanın kendini ifade edebilecek kadar bile hakkının olmaması…

Yakın zamana değin faal olan bir okuldaki gerçek olaylardan yola çıkan bu sürükleyici metinde siyaha ve beyaza, geçmişe ve bugüne dair bir öykü anlatıyor; gelecek hayalleri kuran genç bir oğlanın peşi sıra altmışlı yıllara, bir zamanlar Amerika’ya uzanıyor. Nickel Çocukları, büyük düzensizliklerle damgalanmış bir çağda büyüyen Elwood Curtis’in izini sürüyor ve onun, idealizmle dolu düşlerinden acımasız hakikatlere uyanışını izliyor. Yakın geçmişe ayna tutan bu sürprizli roman, Yeraltı Demiryolu’nun koyduğu noktanın ardından yeni bir sayfa açıyor ve Pulitzer ödüllü Colson Whitehead’i gündeş edebiyatın en kayda değer isimleri arasına taşıyor. Colson Whitehead, Amerikan rüyasını sorgulamayı sürdüren Nickel Çocukları’nda herkese eşit şartlar sunmayan zalim bir dünyada sağ kalmanın bedelini ortaya koyuyor.

Miras

Siren Yayınları’ndan yepyeni bir eser MİRAS, kısa sürede kitap kurtlarının dikkatini çekti.

Dört kardeş, iki kulübe, bir sır. Çağdaş Norveç edebiyatının en önemli seslerinden Vigdis Hjorth, Miras’ta bir aile portresinin arka planını resmediyor ve gerçeklere dayalı bir travma hikâyesi anlatıyor. Yakınlığın ve yakınların açtığı yaraların, bağların ve bağları koparmanın hikâyesi bu, tiyatro eleştirmeni Bergljot’un ailesine rağmen sağ kalma, yaşamına sahip çıkma mücadelesinin hikâyesi. Soğuk ve karanlık bir hikâye, portredeki gülümsemelerin gerisinde gizleniyor ama tüm saklı şeyler gibi eninde sonunda açığa çıkıyor.

Yeraltı Demiryolu ile yollarınız buluştu mu?

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