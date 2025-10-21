Georgina Rodríguez’in beyaz takımına hamilelik iddiası

Arjantin asıllı İspanyol model Georgina Rodríguez, Paris Moda Haftası’nda düzenlenen Balenciaga İlkbahar/Yaz 2026 defilesinde ön sıradaydı. Jeff Bezos’un eşi Lauren Sánchez’in yanında oturan Rodríguez, altın düğmeli beyaz ceket ve kalem etekten oluşan sade takımıyla objektiflere yansıdı. Ancak bu kez konuşulan şıklığı değil, kıyafetinin altındaki “ince detay” oldu.

Georgina Rodríguez hakkındaki yorumlar dikkat çekti

Rodríguez’in paylaştığı fotoğrafların altına dakikalar içinde yüzlerce yorum yapıldı. Takipçileri, “Hamile mi?”, “Karnı belli oluyor” ve “Preggo gibi görünüyor” ifadeleriyle benzer yorumlar yazdı. Georgina Rodríguez ise iddialarla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Ronaldo ve Rodríguez ailesi

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodríguez, beş çocuklarıyla birlikte göz önünde bir aile yaşamı sürdürüyor. Çiftin hayatı, Rodríguez’in Netflix yapımı “I Am Georgina” adlı belgeselinde sıkça işlenmişti. Bu nedenle olası bir yeni bebek haberi, sosyal medyada geniş yankı buldu.

İnanç dolu anlar

Paris ziyareti sonrası Portekiz’e geçen Georgina Rodríguez, kızı Bella Esmeralda ile birlikte Nossa Senhora de Fátima Tapınağı’na gitti. Kızını omzuna alarak yürüdüğü anlar, sade ve içten tavırlarıyla takipçileri tarafından beğeni topladı.

Sessizlik sürüyor

Rodríguez’in hamile olduğu iddiaları henüz doğrulanmadı. Moda çevrelerinde, kıyafet tercihlerindeki küçük detayların genellikle tasarımcının estetik yaklaşımına bağlı olduğu yorumları yapıldı.

