İETT Gece Seferleri Yeniden Başlıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen seferleri başlatma kararı aldı. / İETT Gece Seferleri Yeniden Başlıyor
İETT gece seferleri için yapılan açıklamaya göre 17 Nisan’da durdurulan seferler hayatın normalleşmeye başlamasıyla yeniden hizmete giriyor.
İETT, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 17 Nisan’da ara verdiği gece seferlerine yeniden başlıyor. İETT‘den yapılan açıklamaya göre normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte yeniden hizmet vermeye başlayacak 9 İETT hattındaki seferler sabaha kadar İstanbullulara hizmet verecek. Metrobüs ile de entegre çalışacak gece seferleri, Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan, bu gece itibariyle başlıyor.
İETT Gece Seferleri Hangi Hatlarda Var?
- 15F Beykoz-Kadıköy
- E-10 Sabiha Gökçen H.-Kurtköy-Kadıköy
- 19S Yenidoğan-Sarıgazi-Kadıköy
- 17 Pendik-Kadıköy
- 130A Deniz Harp Okulu-Kadıköy
- 11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar
- 25G Sarıyer-Hacıosman-Mecidiyeköy-Taksim-Yenikapı
- 40 Rumeli Feneri-Garipçe-Taksim
- E-3 Sabiha Gökçen- 4. Levent Metro
Tüm seferler haftanın 7 günü sabaha kadar hizmet verecek. E-10 Sabiha Gökçen-Kurtköy-Kadıköy hattında 2 araç, diğer hatlarda ise birer araç görev yapacak. Metrobüs hatları ise her gün sabah 05.00’e kadar, 10 dakikada bir sefer yapacak şekilde çalışmaya devam edecek.