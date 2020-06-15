İETT Gece Seferleri Yeniden Başlıyor

İETT gece seferleri için yapılan açıklamaya göre 17 Nisan’da durdurulan seferler hayatın normalleşmeye başlamasıyla yeniden hizmete giriyor.

İETT, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 17 Nisan’da ara verdiği gece seferlerine yeniden başlıyor. İETT‘den yapılan açıklamaya göre normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte yeniden hizmet vermeye başlayacak 9 İETT hattındaki seferler sabaha kadar İstanbullulara hizmet verecek. Metrobüs ile de entegre çalışacak gece seferleri, Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan, bu gece itibariyle başlıyor.

İETT Gece Seferleri Hangi Hatlarda Var?

15F Beykoz-Kadıköy

E-10 Sabiha Gökçen H.-Kurtköy-Kadıköy

19S Yenidoğan-Sarıgazi-Kadıköy

17 Pendik-Kadıköy

130A Deniz Harp Okulu-Kadıköy

11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar

25G Sarıyer-Hacıosman-Mecidiyeköy-Taksim-Yenikapı

40 Rumeli Feneri-Garipçe-Taksim

E-3 Sabiha Gökçen- 4. Levent Metro

Tüm seferler haftanın 7 günü sabaha kadar hizmet verecek. E-10 Sabiha Gökçen-Kurtköy-Kadıköy hattında 2 araç, diğer hatlarda ise birer araç görev yapacak. Metrobüs hatları ise her gün sabah 05.00’e kadar, 10 dakikada bir sefer yapacak şekilde çalışmaya devam edecek.