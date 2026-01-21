İspanya’da bir tren kazası daha

İspanya’ya yaralarını sarmadan ikinci şok

İspanya‘da Cordoba’daki trajik kazadan sadece 48 saat sonra bir başka ciddi tren kazası daha yaşandı.

Dün akşam, R4 hattında çalışan bir Rodalies banliyö treni, raylardaki çökmüş bir istinat duvarına çarptıktan sonra Gelida (Barselona) yakınlarında raydan çıktı.

En az 37 kişi yaralanırken makinist ise hayatını kaybetti. Yaralılardan 6’sının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Ülkede bu olay, 18 Ocak’ta Adamuz’da (Córdoba ili) meydana gelen ve en az 42 kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı yüksek hızlı tren kazasından sadece iki gün sonra gerçekleşti.

Olay yerinde acil servis ekipleri müdahalede bulundu ve soruşturmalar başlarken etkilenen bölümde demiryolu trafiği askıya alındı.

48 saatte ikinci tren kazası – Video