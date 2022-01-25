Yaşam

Trendyol emekçileri eylem yaptı, ülke genelinde destek yağdı

Trendyol Express işçileri, yapılan zam oranlarını yetersiz buldukları gerekçesiyle, Trendyol'un Maslak'taki genel merkezinde eylem başlattı.

Yönetici fotoğrafı Yönetici2 gün önce
1 340 1 dakika okuma süresi
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Yönetici fotoğrafı Yönetici2 gün önce
1 340 1 dakika okuma süresi

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