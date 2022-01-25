Trendyol emekçileri eylem yaptı, ülke genelinde destek yağdı

Trendyol’un taşeron işçileri olan ve “esnaf kurye” sisteminde çalışan yaklaşık 200 Trendyol Express işçisi, yapılan zam oranlarını yetersiz buldukları gerekçesiyle şirketin Maslak’taki genel merkezinde eylem başlattı.

Trendyol’un kendi çalışanlarına yüzde 46 zam yaptığını öne süren işçiler, yasal enflasyon oranı yüzde 36 olarak açıklanmışken şirketin ortalama yüzde 11 zam yaptığını söyleyen işçilere destek yağdı.

“DAYANIŞMADAN KİMSEYE ZARAR GELMEZ”

Komedyen Kaan Sekban, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yüzde 11 artış oranına isyan eden Trendyol iş ortağı ve kurye arkadaşlarımın yanındayım. Umarım bu artış oranı yeniden gözden geçirilir hatta Trendyol’la çalışan arkadaşlarım da bu dayanışmada onların yanında olsa ne güzel olur, dayanışmadan kimseye zarar gelmez” diyerek işçilere destek verdi.

İşte Sekban’ın tweeti:

%11 artış oranına isyan eden Trendyol iş ortağı ve kurye arkadaşlarımın yanındayım. Umarım bu artış oranı yeniden gözden geçirilir hatta Trendyol’la çalışan arkadaşlarım da bu dayanışmada onların yanında olsa ne güzel olur, dayanışmadan kimseye zarar gelmez ?? — Kaan Sekban (@KaanSekbann) January 25, 2022

“HİÇBİR TRENDYOL ALIŞVERİŞİ YAPMAYACAĞIM”

Sunucu ve TV programcısı Metin Uca da, Trendyol işçilerine destek olanlar arasındaydı.

Trendol işçileriyle şirket arasında uzlaşma sağlanıncaya kadar hiçbir Trendyol alışverişi yapmayacağını söyleyen Uca, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Şu an itibariyle çalışanların istediği koşullar sağlanana, uzlaşma gerçekleşene kadar hiçbir Trendyol alışverişi yapmayacağıma, akrabalarım, dostlarım, arkadaşlarımın da benimle birlikte kampanyaya katılmasını sağlamaya çalışacağıma, söz veriyorum.”

İşte Uca’nın o paylaşımı:

Şu an itibariyle çalışanların istediği koşullar sağlanana, uzlaşma gerçekleşene kadar hiç bir @Trendyol alışverişi yapmayacağıma, akrabalarım, dostlarım, arkadaşlarımın da benimle birlikte kampanyaya katılmasını sağlamaya çalışacağıma, söz veriyorum https://t.co/7nk0EPmgu4 — Metin Uca (@MetinUca) January 25, 2022

Halkın Kurtuluşu Partisi (HKP), Twitter hesabından yaptığı bir açıklamayla Trendyol çalışanlarına destek verdi.

HKP’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Bir yandan zorlu şartlar altında çalışan, diğer yandan sefalet ücretiyle, pahalılıkla boğuşan Trendyol çalışanları insanca yaşanacak ücret istiyor! Trendyol Ekspress çalışanlarının, motokuryelerinin yanındayız.”

Bir yandan zorlu şartlar altında çalışan, diğer yandan sefalet ücretiyle, pahalılıkla boğuşan Trendyol çalışanları insanca yaşanacak ücret istiyor! Trendyol Ekspress çalışanlarının, motokuryelerinin yanındayız. #trendyolkuryezam pic.twitter.com/qM3uorrEqs — HKP (@kurtuluspartisi) January 24, 2022

AĞBABA: ‘AÇLIKTAN ÖLÜN’ DEMEKTİR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da Trendol kuryelerine destek veren bir açıklama yaptı.

Ağbaba, “Trendyol çalışanları insanca bir yaşam ve yaşanabilir bir gelir için direniyor. TÜİK’in makyajlı yüzde 36’lık enflasyonun da altında, işçilere yüzde 11 zammı reva görmek, Trendyol işçilerine ve motokuryelere “açlıktan ölün” demektir” dedi.