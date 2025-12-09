Gülşah Durbay’a organ yetmezliği teşhisi

Gülşah Durbay’ın doktoru konuştu

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Serkan Saka, kolon kanseri tedavisi sürecinde kan değerlerindeki düşüş nedeniyle tedbir amaçlı yoğun bakıma alınan CHP‘li Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Saka, şunları kaydetti:

“Bir süredir kolon kanseri nedeniyle tedavi görmekte olan Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay, 1 Aralık Pazartesi günü kan tablosunda ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi Dahiliye Servisine yatırılmıştır. 2 Aralık Salı günü, böbrek ve karaciğer fonksiyon testlerinde belirlenen bozulmalar üzerine hastamızın tedavi ve takiplerinin Yoğun Bakım Ünitesinde sürdürülmesine karar verilmiştir.

Takip eden günlerde gerekli tıbbi müdahaleler uygulanmıştır. Mevcut durumda Sayın Gülşah Durbay’ın tedavisi, çoklu organ yetmezliği tanısı ile yoğun bakım koşullarında ileri tıbbi imkânlar kullanılarak sürdürülmektedir. Hastanın solunum durumu stabildir, cihaz desteği gerektirmemektedir. Bu kritik süreçte gelişmeler oldukça hastanemiz tarafından bilgilendirmeler yapılacaktır.”