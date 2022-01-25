Afrika ‘da Aboubakar fırtınası esiyor

Sonuncusu 2017’de olmak üzere kupayı 5 kez müzesine götüren Kamerun, sahadan 2-1 galip ayrılarak çeyrek finalde Gambiya ile eşleşti. Vincent Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası’ndaki 4. maçında 6. golünü attı.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Aboubakar, grup aşamasında attığı beş golle Kamerun’un kupada son 16 turuna kalmasında önemli rol oynadıktan sonra 2021 Afrika Uluslar Kupası’nda grup aşamasının en iyi futbolcusu seçildi.

Kamerun Komorlar maçından detaylar

Kamerun turnuvanın son 16 turunda Komorlar ile karşılaştı.

Afrika Uluslar Kupası’na ilk kez katılan Komorlar, başkent Yaounde’deki Paul Biya Stadı’nda yapılan maça, asıl mevkisi kaleci olmayan bir oyuncuyla çıkmak zorunda kaldı.

Boina’nın C Grubu’ndaki son maçta sakatlanması, Ahamada ve Ousseni’nin de Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle kaleyi, sol bek Alhadhur korudu.

Komorlar’ın stoperi Abdou’nun 7. dakikada kırmızı kart görmesiyle oyunun kontrolünü ele geçiren Kamerun, Ekambi’nin 29 ve Aboubakar’ın 70. dakikadaki golleriyle 2-0 öne geçti.

M’Changama, Komorlar’ın 81. dakikada kazandığı serbest vuruşta topu uzak mesafeden ağlarla buluşturdu ve farkı bire indirdi.

Sonuncusu 2017’de olmak üzere kupayı 5 kez müzesine götüren Kamerun, sahadan 2-1 galip ayrılarak çeyrek finalde Gambiya ile eşleşti.

Vincent Aboubakar rekor kırdı

Vincent Aboubakar, Afrika Kupası’nda Kamerun’un attığı 9 golün 7’sine doğrudan katkı yapan eski Beşiktaşlı Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası’nda Samuel Eto’nun 5 gollük rekorunu kırdı. 4 maçta 6 gol atarken 1998’den bu yana tek bir Afrika Uluslar Kupası’nda altı gol atan ilk oyuncu oldu.

Aboubakar’ın sözleşmesinin otomatik olarak uzaması Beşiktaş ile kriz yaratmıştı.

BJK Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kamerunlu futbolcu Aboubakar’a “Böyle bir durum varsa, sen hiç dert etme. Ben senin 30 maç koşulunu 35’e çıkartırım, sorun değil. Kafan rahat olsun. Biz sana hakkını veririz. Yeni sezonda koşulları iyileştiririz” demişti.

Aboubakar ile sezon başında yapılan anlaşmaya göre 30 maça çıkması halinde kontratı otomatikman 1 yıl uzuyor. Yıllık 1.5 milyon Euro alan Aboubakar, siyah beyazlı kulüpten ayrılmak isterse 7.5 milyon Euro getirip, bonservisini alma hakkına sahip. Oyuncu, kronik sakatlığından ötürü maç kaçırması halinde de oynamadığı her maç için 40 bin Euro ceza ödemeyi kabul etmişti.

NationalTurk yorumcusu Müslüm Gülhan’ın Beşiktaş’ın şampiyonluk yolunun son bölümünde yaşadığı Aboubakar süreci ile “Aboubakar ile tüccarlık! ” başlıklı yazısı ile Ahmet Nur Çebi’yi uyarmıştı.

Ahmet Nur Çebi: Aboubakar seneye Beşiktaş isterse top oynamaya devam edecektir.

Ahmet Nur Çebi konu ile ilgili olarak kendisine sorulan bir soruya “Aboubakar’ın kontratı beklediğim bir soruydu. Kontratı ben yaptım. Aboubakar seneye Beşiktaş isterse top oynamaya devam edecektir.” demişti.