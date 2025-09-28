ABD’de Mormon Kilisesi’nde dehşet

ABD’nin Michigan’ın Grand Blanc kasabasında pazar sabahı bir Mormon Kilisesi kana bulandı. Yüzlerce kişinin bulunduğu ayin sırasında gerçekleşen saldırıda, 40 yaşındaki bir saldırgan önce aracını kilisenin kapısına sürdü, ardından silahını çıkararak etrafa ateş açtı. Kilise kısa süre içinde alevlere teslim olurken, olayda en az 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin yaralandığı açıklandı.

ABD’de kilise saldırısının ayrıntıları

Grand Blanc Township Polis Şefi William Renye, saldırganın binaya girmek için aracını kapıya çarptığını ve ardından silahla etrafa ateş açtığını söyledi. İlk belirlemelere göre saldırganın daha sonra binayı ateşe verdiği düşünülüyor.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın saatler sonra kontrol altına alınırken, enkazda yeni kurbanlara ulaşılabileceği endişesi dile getirildi.

İlk açıklamalar

Grand Blanc Township yöneticisi Scott Bennett, saldırı için “Kimsenin karşılaşmak istemeyeceği bir trajedi” ifadelerini kullandı.

Michigan Valisi Gretchen Whitmer ise sosyal medya hesabından, “Kalbim Grand Blanc topluluğu için kırılıyor. Şiddet, hele ki ibadethanelerde asla kabul edilemez. İlk müdahaleyi yapan görevlilere minnettarım” dedi.

Arka plan

Saldırı, Mormon Kilisesi’nin 101 yaşında hayatını kaybeden başkanı Russell M. Nelson’ın ölümünün ertesi gününde yaşandı. Kilise geleneğine göre, başkanlık görevini Dallin H. Oaks devralacak.

