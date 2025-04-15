Donald Trump yönetiminden Harvard’a şok

Donald Trump yönetimi, Harvard Üniversitesi’nin Beyaz Saray’dan gelen kapsamlı talepleri reddetmesinin ardından harekete geçti. Eğitim Bakanlığı, üniversiteye tahsis edilen 2,2 milyar dolarlık araştırma fonunu ve 60 milyon dolarlık sözleşmeyi askıya aldı. Bu karar, Trump’ın yeniden başkan seçilmesinden sonra elit üniversitelere yönelik başlattığı baskı sürecinin yeni bir adımı olarak değerlendiriliyor.

Beyaz Saray’dan müdahale girişimi

New York Times’ın elde ettiği mektuba göre Beyaz Saray, Harvard’dan şu başlıkları içeren 10 maddelik bir değişiklik listesi sunmuştu:

“Amerikan değerlerine karşı” öğrenci ve personelin federal makamlara bildirilmesi,

Her akademik bölümde “fikir çeşitliliği”nin sağlanması,

Antisemitik faaliyetlere neden olduğu iddia edilen programların dış denetime açılması,

Öğretim üyelerinin intihal denetiminden geçirilmesi.

Bu talepler, geçen yıl Gazze savaşına karşı üniversite kampüslerinde düzenlenen protestoların ardından geldi. Başkan Trump, üniversiteleri Yahudi öğrencileri korumakta yetersiz kalmakla suçlamıştı.

Harvard’dan Donald Turmp’a karşı anayasal direniş

Harvard Üniversitesi Başkanı Alan Garber, talepleri reddederek, hükümetin üniversite üzerindeki kontrol arzusuna karşı çıktı. “Bazı talepler antisemitizmle mücadeleye yönelik görünse de, büyük kısmı akademik ortamı hükümetin doğrudan kontrolü altına alma çabasıdır,” açıklamasında bulunan Garber, üniversitenin ifade özgürlüğü ve bağımsızlığından ödün vermeyeceğini vurguladı.

“Özgürlük için her bedel ödenir”

Harvard Tarih Profesörü David Armitage, BBC’ye verdiği demeçte, “Bu, Trump yönetiminin ifade özgürlüğünü susturma çabasından başka bir şey değil,” diyerek durumu “temelsiz ve intikamcı” olarak nitelendirdi. 53 milyar dolarlık bağış fonuna sahip olan Harvard, mali gücüyle bu direnişi sürdürebilecek durumda.

Columbia geri adım atmıştı

Geçtiğimiz ay Columbia Üniversitesi, Beyaz Saray’dan gelen taleplerin bir kısmını kabul ederek 400 milyon dolarlık fonun yeniden sağlanmasını sağlamıştı. Bu geri adım, öğrenci ve akademisyenler arasında tepki toplamıştı. Columbia’daki Filistin yanlısı protestolarda yer alan bazı öğrencilerin ise son haftalarda göçmenlik yetkililerince gözaltına alındığı bildirildi.

Akademik özgürlüğe müdahale mi?

Harvard, taleplerin ardından hükümete karşı dava açarak akademik özgürlüğe yönelik anayasal haklarının ihlal edildiğini öne sürdü. Uzmanlar, Trump yönetiminin üniversitelerde siyasi kontrol kurmak istediğini belirtirken, Gallup’un son anketine göre Amerikalıların yükseköğretime olan güveninin özellikle Cumhuriyetçi seçmenler arasında keskin bir düşüş yaşadığı dikkat çekiyor.