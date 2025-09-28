Milan, Napoli’ye “Dur” dedi

Milan’da Pulisic’ten gol gibi asist

İtalya Ligi’nde iki şampiyonluk adayının karşılaşmasında Milan, Napoli‘yi 2-1 mağlup etti. 3. dakikada orta sahanın gerisinden aldığı topla hızla ilerleyen Christian Pulisic’in soldan kaleye paralel pasını arka direkte Alexis Saelemaekers ağlara gönderdi. 31. dakikada Pavlovic’in soldan yerden pasında Fofana’nın önüne bıraktığı topu Christian Pulisic filelerle buluşturdu. 57. dakikada penaltıya neden olan Estupinan kırmızı kart görürken atışı gole çeviren Kevin De Bruyne farkı bire indirdi: 2-1. Bu sonuçla 5 hafta sonunda Milan, Napoli ve Roma 12 puanla ilk üç sırayı alırken Juventus ise 11 puanla dördüncü basamakta yer aldı. Bu arada Roma’nın Verona’yı 2-0 yendiği karşılaşmada bir asist yapan milli futbolcumuz Zeki Çelik, maçın adamı seçildi.

2-1

MİLAN-NAPOLİ

STAT: San Siro

HAKEM: Daniele Chiffi

GOLLER: Alexis Saelemaekers (Dk. 3), Christian Pulisic (Dk. 31) / De Bruyne (Dk. 60 pen.)

SARI KART: Rabiot

KIRMIZI KART: Estupinan (Dk. 57)

MİLAN: Maignan – Tomori (Dk. 80 De Winter), Gabbia, Pavlovic – Fofana (Dk. 80 Loftus Cheek), Rabiot – Saelemaekers (Dk. 69 Athekame), Modric, Estupinan – Gimenez (Dk. 69 Rafael Leao), Pulisic (Dk. 59 Bartesaghi)

NAPOLİ: Meret – Di Lorenzo, Marianucci, Jesus, Gutierrez – Lobotka (Dk. 90+3 Gilmour) – Politano (Dk. 77 Noa Lang), Zambo Anguissa, McTominay (Dk. 73 David Neres), De Bruyne (Dk. 72 Eljif Elmas) – Höjlund (Dk. 73 Lorenzo Lucca)