Küba Koronavirüs Önlemlerini Yeniden Artırdı

Küba genelinde bir koronavirüs vakası dalgalanması, yetkililerin virüsün yayılmasını önlemek için plajları, restoranları, barları kapatmak ve ada genelinde seyahatleri kısıtlamak ve uluslararası uçuşları yasaklamak gibi bazı kısıtlamalar getirmesine neden oldu.

Küba, 93 yeni vakanın çoğunun başkent Havana’da olduğunu doğruladı. COVID-19 vakalarındaki artış, salgının adada ilk olarak Mart ayında tespit edilmesinden bu yana en yüksek günlük toplamı temsil ediyor.

Küba’nın yeni kısıtlamaları, hükümetin koronavirüs vakaları durduğu için kısıtlamaları gevşetmeye başlamasından sonra geldi.

Yetkililer, son kısıtlamaların market veya devlet hizmetlerini etkilemeyeceğini söylüyorlar.

Bugüne kadar 3 bin 46 vaka bildiren Küba’da 88 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Küba, salgından en az etkilenen Latin Amerika ülkeleri arasında yer alıyor.