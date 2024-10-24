Grönland’ın yeni havalimanı açılıyor

Arktik doğası, enginliği ve canlı Inuit kültürüyle Grönland birçok insan için büyük bir çekiciliğe sahip. Bu yüzden bazıları dünyanın en büyük adasını ziyaret etmek için önceden planlanması gereken bir geziye çıkıyor. Yeni Nuuk Havalimanı ile artık işler daha kolay olacak.

Grönland bu yıl kendi uluslararası havaalanına kavuşuyor.

Grönland ada devleti birçok yönden benzersizdir. Coğrafi olarak Kuzey Amerika kıtasının bir parçası olan Danimarka’ya bağlı devasa alan, iç kesimlerdeki kalıcı buz örtüsü nedeniyle yalnızca kıyılarda yerleşim görüyor.

Ondalık sayılara yuvarlanan nüfus yoğunluğu kilometre kare başına 0,0 kişidir!

Grönland hakkında ziyaretinizi benzersiz bir deneyime dönüştürecek çok sayıda başka heyecan verici ve bazen de tuhaf gerçekler var. Ancak başlangıç ​​noktasına bağlı olarak vardığınız andan itibaren nispeten uzun bir macera başlayabilir.

Yeni bir uluslararası havaalanı artık Grönland’ın başkentini uluslararası hava trafiğine daha iyi bağlayacak.

Grönland’a yeni uluslararası havalimanı

28 Kasım 2024’te Grönland’da ilk kez başkent Nuuk’ta uluslararası bir havalimanının açılması planlanıyor.

Nuuk ile Kopenhag arasında yeni kurulan direkt uçuşlar büyük bir yenilik olarak nitelendiriliyor. Kasım ayında açıldıktan sonra bu, haftada beş kez ve hatta tatil dönemlerinde daha sık sunulacak.

Aviation’a göre Nuuk’tan günlük beş yurt içi uçuş bağlantısı da yapılacak. Yeni olan, Grönland ile Danimarka arasındaki iş alışverişini geliştirmeyi amaçlayan Nuuk’tan Billund’a sezonluk bir uçuş.

Avrupa ve Kuzey Amerika’daki destinasyonlara gelişmiş bağlantı

Yeni uluslararası havaalanının özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika’daki destinasyonlardan Grönland’a seyahat etmeyi kolaylaştırması amaçlanıyor.

Başkentten İzlanda’daki Keflavik’e haftada iki sefer düzenleniyor. Ayrıca Kanada’daki Iqaluit’ten Nuuk’a haftalık direkt uçuş olacak.

Önümüzdeki yazdan itibaren United Airlines uçuşlarının Nuuk ile New York arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Yeni havalimanı genel olarak yolculuğu daha esnek ve daha hızlı hale getirecek. Artık Nuuk, Grönland’ın giderek daha kolay erişilebilen merkezi haline geliyor. Genişletilmiş uçuş ağı ve gelişmiş altyapı nedeniyle Grönland’a yapılacak geziler muhtemelen daha ucuz hale gelecek.